中亚地缘政治平衡：哈乌关系如何塑造地区未来？

历史根基

不论苏联时期的密切往来，自独立以来，哈萨克斯坦与兄弟般的乌兹别克斯坦人民之间一直保持着稳固的关系。自 1992 年建立外交关系以来，我们与这一南部邻国的联系从未中断。历史、宗教、文化、语言和传统的共性为双边政治与经济一体化奠定了基础。目前，两国生效的政府间法律文件包括《永久友好条约》《战略伙伴关系条约》《同盟关系条约》和《国家边界划定条约》。近年来，两国元首互访频繁，双边互动始终保持紧密。

Фото: Ақорда

政治学家拉夫尚·纳扎罗夫指出，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的经济关系已进入新阶段。他预计，特别是计划于 2027 年在两国边境设立的占地 100 公顷的特别工业区，将带来更多机遇。

他认为，两国共建联合工业区的举措值得肯定，这将助力经济多元化、创造就业并吸引新技术。但要提升效率，还需进一步简化行政程序、改善投资环境并确保流程透明，同时加强两国中小企业之间的合作联系。

纳扎罗夫表示，是时候通过投资者将项目推向国际层面了。他认为，农业产业链、纺织工业、制药业以及建筑材料生产等领域，都具备建立共同产业集群的潜力。

投资与公平竞争

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦是中亚地区最大的两个国家，在区域经济中也占据领先地位。例如，2024 年哈萨克斯坦的 GDP 预计为 2860 亿美元，乌兹别克斯坦为 1150 亿美元。尽管哈萨克斯坦的绝对规模更大，但乌兹别克斯坦 6.5% 的经济增长率表现突出。因此，两国被视为中亚的主要“玩家”。

近年来，国际社会对中亚的关注不断提升。其中，投资者在选择进入该地区时，普遍将哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦作为优先目的地。两国正有效利用这一态势推动经济多元化。去年，乌兹别克斯坦的外国直接投资达到历史新高——119 亿美元。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）数据，哈萨克斯坦的外国直接投资额为 172 亿美元。

Коллаж: Kazinform

阿斯塔纳开放对话分析平台联合创始人阿依别克·库穆斯别阔夫指出，这些成效离不开持续打造良好投资环境的努力。

库穆斯别阔夫表示，在吸引投资和与国际企业合作方面，哈萨克斯坦仍是中亚的引领者。其他国家同样在努力提升自身吸引力。对世界而言，中亚可能被视作一个整体，但每个国家都有自身特点。从这一角度看，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦与外国公司的积极洽谈，将进一步提高整个地区的投资吸引力。例如，国际公司进入哈萨克斯坦，也会对乌兹别克斯坦形成乘数效应；在邻国落地的投资者同样将为我们带来新的机会。

两国吸引投资的方式各有侧重。哈萨克斯坦拥有成熟经验和稳定的投资者保护机制；乌兹别克斯坦则依靠税收减免、经济特区和股息零税率等改革措施。

库穆斯别阔夫认为，中亚地区在吸引投资方面必须加强合作。因为区域主要的过境路线依赖于哈萨克斯坦。目前有 13 条国际运输线路经过我国，计划明年将物流业在 GDP 中的占比提升至 9%。到 2030 年，中间走廊（跨里海运输路线）的年货运量预计将达到 1000 万吨。国内机场、高速公路正在持续现代化改造，阿克套、波季、连云港、阿利亚特、谢利亚季诺等枢纽的投资额也在增长。

这些因素直接影响中亚，尤其是乌兹别克斯坦的投资前景。由于其交通基础设施较弱、没有出海口，在货运方面仍需依赖哈萨克斯坦和土库曼斯坦。

能源、创意产业：哈乌合作潜力指向何处？

根据贸易和一体化部数据，今年 1-9 月两国贸易额达到 33.9 亿美元，同比增长 18.2%。同期，哈萨克斯坦出口增长 25.9%，达 25 亿美元。主要出口商品包括：

葵花籽油（2.394 亿美元）

合金钢（1.112 亿美元）

钢筋（1.29 亿美元）

小麦（4.807 亿美元）

石油产品（9110 万美元）

牛肉（9680 万美元）

食糖（6730 万美元）

Инфографика: Kazinform

乌兹别克斯坦进口的商品包括化肥、水泥、饮料和蔬菜。值得注意的是，统计数据显示两国今年首次开展了电力贸易。

库穆斯别阔夫认为，乌兹别克斯坦庞大的 3700 万人口规模，为哈萨克斯坦企业提供了难得的市场空间，企业可以借此扩大规模。

他表示，两国目前正在实施 74 个联合项目。乌兹别克斯坦境内已有大量由哈萨克斯坦企业投资的工厂。在哈萨克斯坦，乌兹别克斯坦资本参与的家电制造厂、汽车制造厂和纺织厂已投入运营。未来，商业地产领域项目有望启动。哈萨克斯坦建筑公司在独联体地区具有优势，这些企业被认为将积极进入乌兹别克斯坦市场开展住宅和商业项目建设。

此外，人口的民族构成也不容忽视。乌兹别克斯坦有超过 80 万哈萨克族人，哈萨克斯坦有约 70 万乌兹别克族人，实际人数可能更高。语言和文化的相近性为跨境贸易提供了便利。

Фото: uza.uz

纳扎罗夫认为，在总统访问期间，将签署能源、工业多元化、教育和科学发展等领域的合作协议。

他说，在全球经济挑战加剧的背景下，双方必须适应不断变化的地缘政治局势。未来数年的重点应放在：推进交通物流基础设施建设、打造统一经济空间、深化产业合作以及促进经济数字化。同时，加强教育、科学和旅游领域的合作已迫在眉睫。他认为，首要任务是建立统一交通走廊，其后应现代化边境口岸并发展多式联运体系，以显著提升贸易流动性。

哈萨克斯坦总统下属国家公共管理学院应用研究所副所长阿依格丽姆·巴赫蒂亚罗娃则指出，创意产业在双边合作中尚未得到足够关注。

巴赫蒂亚罗娃表示，创意产业完全可以成为两国经济发展的新动力。2024 年，创意经济占哈萨克斯坦 GDP 的比重仅为 1%，虽然与其他领域相比不算高，但在全球范围内仍具竞争力。例如，美国的创意经济占 GDP 的比例为 4.2%。考虑到数字技术的快速发展，创意产业理应成为两国联合项目的重要方向。中亚地区在音乐、电影和数字广告等领域发展良好，因此通过建立创意中心和加强相关研究，有可能吸引更多投资。

Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

近年来，乌兹别克企业在哈萨克斯坦的数量显著增加。2024 年在我国注册的乌兹别克企业达到 4595 家，而今年这一数字已增加到 7190 家，主要集中在服务业和轻工业。在乌兹别克斯坦境内，也有 876 家哈萨克斯坦企业开展业务。近期，两国签署了价值 7000 万美元的出口合同。

磋商会议将讨论什么？

在总统访问期间，将举行第七届中亚国家元首磋商会议。第一次会议于 2018 年在哈萨克斯坦举行，此后在乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦轮流举办，所有中亚国家均参与其中。

巴赫蒂亚罗娃表示，此次在塔什干举行的会议，数字化可能成为重点议题之一。

她指出，人工智能可能会成为讨论焦点。因为所有国家都在推动人工智能领域的发展，并出台相应国家计划。例如：哈萨克斯坦正在制定《数字法典》和《人工智能法案》草案；乌兹别克斯坦通过了《规范人工智能使用法》和《2030 年人工智能技术发展战略》；吉尔吉斯斯坦制定了《2024-2028 年数字转型概念》；塔吉克斯坦通过了《2040 年人工智能发展国家战略》；土库曼斯坦则批准了《2026-2028 年数字经济发展概念》。

巴赫蒂亚罗娃强调，这些不仅仅是政策文件，而是实实在在的行动。哈萨克斯坦致力于通过发展人工智能成为欧亚数字枢纽；塔吉克斯坦则希望通过人工智能推动 GDP 和预算收入提高 5%。哈萨克斯坦在该领域已处于领先位置，有能力为其他中亚国家提供支持。此前，我国多次举办“数字桥”等国际论坛，阿斯塔纳枢纽中心已吸引了 1.77 亿美元投资，国内 IT 服务出口额达到 4.815 亿美元。这些经验将为其他国家提供有益借鉴。

Фото: Ақорда

她补充说，这并不意味着其他国家缺乏潜力。乌兹别克斯坦运营 T-Park，其 IT 服务出口额达 3.44 亿美元，目标是在 2030 年前将规模提升至 50 亿美元。其数字服务占比已超过 80%。吉尔吉斯斯坦的 IT 专业人才在国际市场需求旺盛，过去 5 年对美国的 IT 服务出口增长 45 倍，在 Chainalysis 的加密货币采用指数中位列世界第 19 位。尽管塔吉克斯坦和土库曼斯坦在 IT 服务出口方面起步较晚，但全球数字化趋势将推动其加速发展。

纳扎罗夫指出，中亚国家领导人会议很可能会讨论水资源和能源的合理利用问题。

他说，在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间，会议可能制定长期解决方案，其中包括建立联合科研中心监测水文过程、制定国际水资源管理标准、推进咸海拯救基金相关工作，以及统一水流量监测方法和体系。

Фото: Ақорда

哈萨克斯坦作为区域大国，正在持续巩固其在中亚的地位。在地区事务上提出建设性意见和倡议，对中亚一体化具有重要意义。

去年 8 月，在阿斯塔纳举行的会议通过了《中亚-2040 发展概念》。总统托卡耶夫提出将地区贸易额提升至 150 亿美元的倡议。哈萨克斯坦在边界问题、地区安全、贸易和外交政策上的立场，正逐步与邻国实现更高程度的协调。

值得注意的是，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫也将出席此次磋商会议，意味着会议议题的范围或将进一步扩大。

【编译：阿遥】