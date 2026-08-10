哈中地震研究中心落成 两国地震安全合作迈入新阶段

哈萨克斯坦紧急情况部部长钦吉斯·阿仁诺夫、阿拉木图市市长达尔罕·萨特巴勒德、中国驻阿拉木图总领事苏方遒、中国地震局地球物理研究所代表，以及相关政府机构、科研机构代表和受邀嘉宾出席了揭牌仪式。

中心大楼正式启用，标志着哈中两国在地震安全领域的合作迈入新的重要阶段。

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为保障联合中心后续顺利运行，哈方已提前完成相关基础设施建设。在两国政府正式签署关于建立哈中地震研究中心的协议之前，哈方已依托国家地震监测与研究科学中心现有的3个专业实验室，先行组建地震研究中心，以推动两国在地震科学领域开展更加深入的合作。

上述实验室的职能设置与未来联合中心的工作方向高度契合，这也为双方现阶段立即开展实质性联合科研创造了条件。为此，哈萨克斯坦紧急情况部下属国家地震监测与研究科学中心与中国地震局地球物理研究所签署了关于地球物理学和地震学领域科技合作的谅解备忘录。

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这一联合项目的实施，将进一步拓展哈中两国在地震科研领域开展交流与合作的空间。据悉，双方形成的研究成果将有助于完善现代地震活动监测和预报方法，并进一步提升两国应对地震灾害的能力和安全保障水平。

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据此前报道，哈萨克斯坦“未来学校”项目约50名学校校长日前赴中国乌鲁木齐，参加“人工智能技术在教育体系中的应用”国际研讨会，学习中国在人工智能赋能教育领域的实践经验。