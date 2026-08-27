中尼边境地区遭遇严重自然灾害：搜救持续，灾因仍待调查

（哈萨克国际通讯社讯）8月26日，中国与尼泊尔边境喜马拉雅山区发生严重自然灾害，波及两国境内，造成数百人死亡。尼泊尔北部部分居民点以及中国西藏自治区吉隆口岸遭洪水和泥石流严重破坏。截至8月27日，两国共有逾千人被列为失踪人员，其中包括数百名外国游客和朝圣者。

由于搜救工作仍在继续，有关遇难和失踪人数的数据仍在进一步核实中。

尼泊尔已发现165具遇难者遗体

尼泊尔国家减少灾害风险管理局8月27日公布的数据显示，该国北部发生特大洪灾后，目前已找到165具遇难者遗体，另有826人失踪。

洪水淹没居民点，摧毁房屋、道路、桥梁、车辆以及其他基础设施。山区道路损毁和通信中断给搜救工作带来困难。

监控画面显示，灾害发生速度极快。在夹杂着泥沙、石块的洪水摧毁建筑物和车辆之前，可以看到许多人正在向安全地带逃离。

Фото: Kazinform

西藏3人遇难、558人失踪

据中国中央电视台（CCTV）消息，灾害同样给中国西藏自治区日喀则市吉隆县吉隆口岸造成严重损失。

截至8月27日北京时间8时的初步统计，救援人员成功搜救出热索村2名村民，排查发现3人遇难，558人失踪。其中260人为非中国国籍人员。

中国有关部门已启动自然灾害救助一级应急响应，并在灾区成立前方指挥部。

中国国家主席习近平要求千方百计搜救失联人员，及时转移安置受威胁群众，并抓紧救治伤员。

习近平强调，要最大限度减少人员伤亡，同时加强监测预警，防止发生次生灾害。

中国国务院总理李强也作出指示，要求尽快核实受灾和失联人员情况，全力开展抢险救援工作。

灾害究竟因何发生？

目前，有关此次灾害的具体原因仍在调查之中。

灾害发生初期，德国地球科学研究中心报告称，事发地区附近曾发生4.4级地震。由此一度出现地震可能引发冰川崩塌或山体滑坡的推测。

不过，随后科学家的初步评估提出了另一种可能的灾害形成机制。

据《纽约时报》援引地质学家和冰川学家的初步评估，一块宽约800米的巨大冰体可能从海拔约5000米的冰川上断裂，随后向下翻滚数千米，最终坠入下方河谷。

科学家估计，其撞击地面产生的震动相当于5.2级地震。巨大冰体在撞击过程中碎裂，并可能形成由水、冰和岩石组成的高速流体，摧毁沿途设施。

后续研究还提出，最初被监测为地震的部分地震信号，本身也可能是巨大冰体和岩石坠落产生的。

因此，现阶段尚无充分依据认定地震就是此次灾害的直接诱因。

科学家正在分析卫星图像、河流水文以及气象数据，以重建灾害发生和发展的具体过程。

气候变化发挥了多大作用？

科学家多年来一直警告，在全球变暖影响下，兴都库什—喜马拉雅地区的冰川正在加速融化。

冰川退缩可能增加高山地区发生冰川湖溃决、冰体和岩体崩塌以及泥石流等自然灾害的风险。

不过，专家指出，目前判断气候变化在此次具体灾害中究竟发挥了多大作用仍为时过早，还需要开展进一步研究。

受喜马拉雅山区地质条件影响，该地区原本就是山体滑坡和洪水灾害的高风险区域。尼泊尔每年6月至9月进入季风降雨季后，发生此类自然灾害的风险会进一步上升。

数百名外国游客失踪

此次灾区虽然地处偏远山区，但同时也是国际旅游和宗教朝圣的重要通道之一。

根据尼泊尔旅游部门公布的信息，灾害发生后，数百名游客与外界失去联系。初步数据一度显示，有403名游客下落不明，其中341人为外国公民。

失踪人员包括印度、美国、澳大利亚、英国、加拿大、马来西亚等国公民。

其中一部分人正在前往西藏冈仁波齐峰朝圣。

冈仁波齐峰被印度教、佛教等多个宗教视为圣地。每年都有大量朝圣者经尼泊尔前往西藏冈仁波齐峰。

由于洪水摧毁公路并造成通信网络中断，大量游客和当地居民与外界失去联系。

因此，有关部门提醒，被列入失踪人员名单并不意味着这些人员均已确认遇难。随着通信逐步恢复以及搜救工作的持续推进，相关人数仍可能发生变化。

搜救工作仍在继续

中国和尼泊尔有关部门正在灾区开展大规模搜救行动。不过，复杂的山区地形、道路损毁、高水位以及通信中断，使救援人员难以进入部分受灾地区。

目前，搜救工作的主要任务是寻找失踪人员、转移受灾群众、救治伤员，并监测可能发生的次生山体滑坡和洪水灾害风险。

与此同时，针对灾害具体成因的科学研究仍在继续。专家认为，通过分析卫星监测资料以及当地气象和水文数据，有望进一步查明此次灾害发生的完整机制。

随着搜救工作继续推进和通信系统逐步恢复，有关遇难和失踪人数的数据仍可能发生变化。