哈中启动奇姆肯特炼油厂扩建 石油加工能力将增至3900万吨

据悉，哈萨克斯坦能源部代表团在油气运输与加工司司长道列特·阿热克巴耶夫率领下，日前在中国青岛参加了有关奇姆肯特炼油厂（PKOP公司）扩能项目的战略会议，会议重点围绕项目技术经济可行性研究的编制展开。

会议期间，双方确认了项目实施的关键参数。PKOP公司提交了项目初始数据包，中国方面的东华工程设计研究机构确认，已依据获批的技术任务书，准备启动相关设计工作。

会议的主要成果之一，是正式确定炼油厂扩建将采用“6+6”方案，即建设两条单线年产600万吨的工艺装置。该方案将确保新增产能与现有生产设施实现全面整合。项目设计将以此前已达成一致的技术任务书及可研前研究报告为基础推进。

与会人员强调需严格遵守项目实施进度，并指出应在《基础性协议》规定的期限内完成技术经济可行性研究的主要内容。

会议结束后，双方签署了相关会议纪要，标志着该项目已进入积极技术论证阶段。

Фото: Энергетика министрлігі

能源部指出，在哈萨克斯坦境内三座炼油厂扩能计划框架下，全国石油加工能力计划由目前的年产1800万吨提升至3900万吨。与此同时，哈方还在积极开展引入潜在投资者的相关工作，拟建设一座年产能最高可达1000万吨的新建炼油厂。

【编译：达娜】