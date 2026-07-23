哈中启动联合研发生物农药合作

（哈萨克国际通讯社讯）为落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平关于加强科技合作达成的重要共识，哈萨克斯坦与中国正式启动植物生物保护领域联合项目，共同开展生物农药研发。

据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，哈萨克斯坦国家农业科研教育中心、吉耶姆巴耶夫哈萨克植物保护与检疫科学研究所与中国农业科学院植物保护研究所签署三方谅解备忘录。

根据备忘录，三方将联合研发新一代生物农药，推动先进技术转移，在哈萨克斯坦实现生物植物保护产品本地化生产，并培养高水平专业人才。

备忘录是在中国农业科学院植物保护研究所、中国农业大学及中保公司代表团访问哈萨克斯坦期间签署的。

根据合作计划，各方将联合开展科研项目，研发并测试新型植物生物防治产品，推动科研成果和技术交流，实施学术交流和人才培养计划，并促进具有发展潜力的科研成果实现产业化。

此次合作的重点之一是在哈萨克斯坦建立现代化生物农药生产体系。项目实施后，将有助于扩大生态环保型植物保护产品的应用，降低对进口产品的依赖，加快创新技术在哈萨克斯坦农工综合体中的应用，进一步提升农业竞争力。

在题为“有害生物综合治理体系”的国际科学实践研讨会上，来自哈中两国的专家和学者围绕现代植物综合保护技术、生物防治技术的发展前景、植物检疫监测创新技术应用，以及联合科研项目实施机制等议题进行了深入交流。

此外，中方代表团还将参访哈萨克斯坦科研机构，了解危险有害生物监测现代技术，并考察当地农工企业的生产运营情况。