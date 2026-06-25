限制重复建厂、推动赴美直航：新法释放哪些信号？

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署《哈萨克斯坦共和国关于就机械制造发展及交通问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充与修改的法律》。新法规定，在现有企业已能够满足市场需求的情况下，新工业项目将受到国家支持限制。

该法律对2部法典和13部法律进行了修订和补充。其中一项重要创新是引入“生产能力平衡评估”机制。根据这一机制，如果国内现有企业已能够充分满足市场需求，政府将不再对同类新建工业项目提供相关扶持措施，以避免重复建设和资源浪费。

法律还提出多项促进工业发展的举措，包括提高本土制造企业竞争力、完善经济特区运行机制以及推动生产技术升级。

同时，法律正式引入“工业集群”制度。预计这一机制将有助于企业联合实施项目，更高效地解决物流、基础设施建设和人才培养等问题。

针对经济特区参与企业，法律设定了相应义务。企业在建设工业和创新项目过程中需优先使用哈萨克斯坦商品，在生产过程中则必须使用本国原材料和生产材料，以提高本地化水平。

此外，法律还调整了汽车和农业机械工业组装协议相关规定，要求在生产过程中强制使用哈萨克斯坦制造的底盘，以扩大本国汽车及农业机械产量。

在航空领域，新法对哈萨克斯坦航空器在外国领空飞行管理进行了规范，并规定可依据国际民航组织（ICAO）标准，在特定情况下临时豁免航空公司遵守部分国内法律要求。

据悉，上述措施旨在帮助哈萨克斯坦顺利通过国际航空安全评估，并为未来开通哈萨克斯坦与美国之间的直航航线创造条件。