中亚劳动力市场正在改变：哪些职业最抢手？

（哈萨克国际通讯社讯）人口增长、城市化进程加快、数字化转型以及人工智能技术的发展，正深刻改变着中亚国家的劳动力市场格局。未来几年，中亚地区最需要哪些人才？哪些行业正在创造更多就业机会？数字经济和绿色转型又将如何重塑就业市场？哈萨克国际通讯社分析员就此展开梳理与分析。

人口与经济因素如何影响劳动力市场？

中亚地区已连续三年成为欧亚大陆经济增长最快的地区。根据联合国儿童基金会（UNICEF）的预测，2025年至2050年间，中亚地区总人口将增加3000多万，达到近1.12亿人。

其中，乌兹别克斯坦人口增幅最大，预计将增加超过1500万人；哈萨克斯坦人口预计增加约570万人；塔吉克斯坦增加近480万人；吉尔吉斯斯坦增加230万人；土库曼斯坦增加超过200万人。这一趋势并不意味着就业压力减轻，而是为各国带来了新的挑战——创造就业岗位的速度必须快于劳动力人口的增长。目前来看，中亚地区的经济增长仍能够在一定程度上应对这一挑战。

根据中亚大学（University of Central Asia）的数据，过去20年来，中亚地区劳动力市场发生了明显变化，就业结构正逐步由农业向服务业和工业转移。其中，服务业已成为新增就业岗位的主要来源，大部分新岗位集中在贸易、交通运输、酒店和餐饮等领域。与此同时，信息通信技术（ICT）和金融等高科技产业目前在整体就业中的占比仍然较小，因此，中亚劳动力市场仍以对高技能要求较低的职业为主。

哈萨克斯坦Qazaq Expert Club人力资源领域特邀专家阿斯卡尔·叶西姆谢伊托夫（Askar Yesimseitov）表示：

“当前，中亚地区劳动力市场的发展主要受到私营经济和服务业增长、电子商务发展、数字化转型以及人工智能技术应用等因素的推动。如今，企业越来越看重能够创造实际价值的人才，而不仅仅是学历证书。因此，销售和客户服务岗位始终是市场需求最旺盛的领域之一。销售是企业发展的‘血液循环系统’，再优秀的产品，如果没有能够找到客户、传递产品价值并最终促成交易的人才，也无法实现商业价值。”

根据世界银行的数据，中亚地区约48%的就业人口集中在五大重点行业。其中，占比最高的是农业、林业和渔业等农业综合产业，约占全部就业岗位的15%；其次为能源与基础设施、制造业、高附加值工业、医疗卫生以及旅游业等领域。

哈萨克斯坦

2025年，哈萨克斯坦电子劳动力交易所（Enbek.kz）共发布132.8万个招聘岗位。教育、医疗卫生、制造业、国家行政管理、社会保障、农业和贸易领域的人才需求最为旺盛。

根据哈萨克斯坦劳动力资源发展中心（CRTR）的预测，2026年，哈萨克斯坦劳动力市场对基层岗位和大众职业的需求仍将保持高位。需求量较大的职业包括普通工人、非技术工人、保洁人员，以及教师、幼儿教师、中级医护人员和护理人员等。

该中心指出，随着社会基础设施不断完善和人口增长，教育和医疗卫生领域的人才需求将持续增加，而各类技术工种和劳动密集型岗位同样保持较高需求。

阿斯卡尔·叶西姆谢伊托夫认为：

“城市建设、基础设施发展、物流配送、电商平台以及新型制造业的发展，都离不开大量基层技术人才。目前，建筑业、物流业以及各类技术工种已成为哈萨克斯坦招聘需求最大的领域之一。同时，优秀的销售人员和客户关系管理人才仍然非常抢手。人工智能可以承担部分文字沟通和标准化咨询工作，但复杂的商务谈判、客户信任的建立以及客户维护工作，仍然需要依靠人来完成。”

根据哈萨克斯坦招聘平台HH.kz的数据，2026年第二季度，该平台共发布超过11.8万个招聘岗位。其中，阿拉木图占38.9%，阿斯塔纳占22.3%，卡拉干达州占5.2%。

阿斯卡尔·叶西姆谢伊托夫表示，阿拉木图聚集了大型私营企业、银行、贸易、金融科技、市场营销和服务业；阿斯塔纳则是国家机关、准国有企业总部、建筑业、咨询业和信息技术产业的重要聚集地。许多重大项目和高薪岗位往往集中于上述两座城市。

他指出，这种现象形成了一种“人才集聚效应”：人才流向拥有更多就业机会的城市，而企业则倾向于在拥有高素质人才、高校资源和完善基础设施的地区设立总部和办公机构。

不过，他强调，中小城市和地区并非缺乏就业机会。工业、能源、农业、物流、建筑以及采矿业等领域在地方市场依然存在较大的人才需求，只是职业发展路径相对有限，区域经济往往更加依赖少数大型企业。

HH.kz数据显示，销售与客户服务、市场营销与公共关系、技术工种、美容行业、建筑与房地产、制造业、汽车产业、金融业以及交通物流等领域最为热门。与去年同期相比，招聘岗位的平均薪资增长了4.7%，达到32.19万坚戈。

与此同时，劳动力市场竞争也在不断加剧。目前，哈萨克斯坦平均每个岗位对应约16份简历，同比增长31.4%。竞争最为激烈的领域包括战略咨询、安全管理、中高层管理岗位，以及信息技术和创意产业等。

乌兹别克斯坦

根据招聘平台HH.uz的数据，销售与客户服务、市场营销与公共关系、美容行业、信息技术、汽车产业、旅游业、金融、制造业、贸易以及交通物流等领域，仍是乌兹别克斯坦劳动力市场需求最旺盛的行业。与此同时，安全管理、法律服务、企业管理、技术工种和制造业等领域的人才需求增长尤为明显。

哈萨克斯坦社会发展研究所公共进程研究中心主任阿莉娅·马萨利莫娃（Aliya Masalimova）表示：

“在2025年至2030年这一商业转型关键时期，乌兹别克斯坦面临的核心任务之一是缓解高技能人才短缺问题，并加快员工的再培训和技能提升。未来，对编程、教育与指导能力以及多语种能力等技能的需求增长速度，将高于全球平均水平。”

数据显示，2026年第二季度，HH.uz平台共发布超过3.4万个有效招聘岗位，其中近82%的岗位集中在首都塔什干，其次为撒马尔罕和费尔干纳。与此同时，全国大部分地区的招聘需求均有所增长。

乌兹别克斯坦的招聘岗位平均薪资为650万苏姆（约合25.38万坚戈），较去年同期增长0.5%。

随着岗位数量增长，劳动力市场竞争也在不断加剧。目前，乌兹别克斯坦平均每个招聘岗位对应18份简历，同比增长10.2%。竞争最为激烈的领域包括安全管理、家政服务、交通物流、技术工种以及战略咨询等。

吉尔吉斯斯坦

2026年第二季度，吉尔吉斯斯坦招聘平台Headhunter.kg上的招聘岗位数量超过1.2万个，同比增长6.2%。其中，首都比什凯克依然是全国就业机会最为集中的城市，占全部招聘岗位的91.1%。

从行业分布来看，销售与客户服务、市场营销与公共关系、汽车产业、金融与会计、建筑业、旅游业，以及技术工种和行政管理岗位最受雇主青睐。

吉尔吉斯斯坦招聘岗位的平均薪资为4.63万索姆（约合24.82万坚戈），较去年同期下降7.5%。

与此同时，劳动力市场竞争明显加剧。2026年第二季度，平均每个岗位对应14份简历，同比增长35.3%。竞争最激烈的领域包括安全管理、交通物流、家政服务、技术工种以及战略咨询等。

塔吉克斯坦

根据“Mir 24”电视台的数据，目前塔吉克斯坦对建筑业、工业和旅游业人才的需求依然较高。其中，工程技术和信息技术类岗位约占全部招聘岗位的34%。此外，会计师、律师、人力资源管理人员以及市场营销人员也较为紧缺。

2025年，塔吉克斯坦共创造约28万个就业岗位，但其中仅四分之一属于长期稳定岗位，超过一半属于季节性就业岗位。

据塔吉克斯坦媒体Asia-Plus报道，该国劳动部已确定20个优先发展的职业方向，并将针对这些职业制定新的教育标准。其中包括人工智能、太阳能技术、电动汽车维修、无人机操作与管理以及电梯维护等专业。

塔吉克斯坦劳动部长索莱哈·霍尔马赫马佐达（Solekha Kholmakhmadzoda）表示，新的人才培养计划将同时满足国内和国际劳动力市场的需求。目前，建筑业、能源、电气工程、信息技术、农业、酒店服务业以及服务行业的人才需求最为旺盛。

土库曼斯坦

据土库曼斯坦媒体《Turkmenistan Altyn Asyr》援引国家电子就业门户网站的数据，2026年初，土库曼斯坦劳动力市场对统计、医疗卫生和教育领域人才，以及司机和普通工人的需求保持较高水平。

与此同时，随着高科技产业的发展，市场对具备专业技术知识和技能的人才需求也在不断增长。

该媒体指出，在人工智能技术快速发展的背景下，熟练掌握人工智能工具正逐渐成为多数职业的新要求。

未来几年，中亚劳动力市场将发生哪些变化？

根据《世界经济论坛2025未来就业报告》（Future of Jobs Report 2025）的预测，到2030年，全球将新增1.7亿个就业岗位，同时约有9200万个现有岗位将消失，全球劳动力市场正迎来深刻变革。报告指出，未来影响就业市场的五大关键因素包括技术变革、地缘经济格局调整、绿色转型、经济不确定性以及人口结构变化。

哈萨克斯坦社会发展研究所公共进程研究中心主任阿莉娅·马萨利莫娃表示：

“首先，也是最重要的因素，是技术革命。数字技术和人工智能的广泛应用正在从根本上重塑全球和各国的劳动力市场格局。其次，全球地缘经济版图正在发生变化，战争、贸易制裁等因素不断影响各国经济发展和人才战略。第三，绿色经济理念的兴起正在推动环保相关职业和技能需求增长。第四是经济发展的不确定性。第五则是人口结构因素，不同地区的人口增长速度并不均衡，有些国家面临人口快速增长，而另一些国家则正在经历人口老龄化。”

报告指出，在2025年至2030年期间，数字化转型、生活成本上涨以及经济增长放缓，将成为影响哈萨克斯坦劳动力市场的主要因素。与此同时，绿色技术的发展也将进一步改变企业的人才需求。预计约70%的哈萨克斯坦企业将面临高技能人才短缺问题。

阿莉娅·马萨利莫娃认为，未来几年，高科技领域的人才需求将持续增长，特别是机器学习和人工智能相关专业。此外，技术工种的重要性也将进一步凸显。

“无论是水暖工、木工还是电工，人们每天都离不开这些技术人员。他们负责住宅和各类设施的维护、设备安装等工作。可以说，那些需要动手能力和实际操作技能的职业，在未来仍将具有不可替代的重要价值。”

专家们还指出，以教师和医生为代表的知识型职业依然具有长期发展潜力，但未来的人才竞争将不仅仅取决于专业知识，掌握数字技术和跨领域能力也将成为新的核心竞争力。

总体来看，中亚地区劳动力市场正同时受到两股力量的推动。

一方面，人口增长、城市化进程加快以及服务业的发展，使得贸易、建筑、制造业、物流、教育和医疗卫生等传统行业对人才的需求持续增长；另一方面，数字经济的发展、人工智能技术的应用以及绿色转型，也正在催生大量对新型数字技能人才的需求。

与此同时，高技能人才短缺和优质岗位竞争加剧，仍是中亚各国面临的共同挑战。这意味着，在未来几年，劳动者能否持续学习新知识、掌握新技能并适应不断变化的市场需求，将成为其在劳动力市场中保持竞争力的重要因素。