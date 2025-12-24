哈萨克斯坦重申对联合国反腐败公约的坚定承诺

据外交部消息，该会议每两年举行一次，今年在多哈召开，吸引了170个国家超过2500名代表参会，其中包括政府机构、国际和区域组织、民间社会机构以及专家团体的代表。

哈萨克斯坦代表团成员包括国家安全委员会反腐败局、总检察院以及外交部的代表。

代表团团长、国家安全委员会反腐败局副局长达尼亚尔·阿克詹诺夫在全体辩论中，重申哈萨克斯坦对联合国反腐败公约目标和原则的坚定承诺。

他强调指出，哈萨克斯坦正系统推进法律法规和执法实践与国际标准的对接，联合国毒品和犯罪问题办公室及其他国际伙伴为此提供了积极支持。

代表团还介绍了国内反腐败体系当前的制度性变革，并强调将严格履行此前所有国际和部门间义务。

发言特别关注引入现代反腐败工具，这些工具聚焦于预防违法行为、提升透明度和确保责任追究的不可避免性。

哈萨克斯坦代表团表示，愿进一步扩大国际合作、交流先进经验，并在部门间和国家间层面共同实施项目，同时指出，有效打击腐败只有通过持续对话、伙伴关系以及创新方法才能实现。

会议期间，还与多国代表团举行了双边会晤。会谈重点讨论了反腐败合作热点问题，并在腐败相关违法行为的侦查、预防和调查领域，就经验交流、最佳实践以及专家成果分享达成共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】