中亚旅游爆发式增长：外国游客创历史新高，区域竞争力全面提升

外国游客数量创历史新高

中亚正迎来真正的旅游热潮。2024年，区域共接待外国游客 2860万人次，为有记录以来最高水平，增长动力来自独特的自然与文化资源以及各国推动旅游业的一系列改革举措。

哈萨克斯坦方面，2025年上半年共接待外国游客 750万人次，其中 500万人次在境内停留超过一天。2024年全年外国游客数量达到 1530万人次。今年上半年旅游设施收入达 1510亿坚戈，同比增长25%。主要客源国包括中国、印度、土耳其、德国和韩国。

吉尔吉斯斯坦的生态旅游和户外旅游持续升温，1—6月接待外国游客近 500万人次（2024年全年为886万人次），其中近九成来自中亚国家，尤以乌兹别克斯坦游客为主。

乌兹别克斯坦继续巩固其文化旅游中心地位。2025年1—8月共接待外国游客 750万人次，同比增长49%。主要客源依次来自吉尔吉斯斯坦（210万人次）、哈萨克斯坦（176万人次）和塔吉克斯坦（170万人次）。签证便利化以及历史遗产推广是主要推动力。

塔吉克斯坦重点发展历史与文化旅游。2025年上半年接待外国游客 76.1万人次，比上年同期增加18.1万人次。多数游客来自独联体国家，来自其他国家的游客数量也接近6万人次。

旅游专家马克萨特·乌苏巴利耶夫表示，区域旅游快速增长得益于各国减少行政壁垒、加大推广力度及签证政策日益便利。他指出，2024年吉尔吉斯斯坦接待外国游客约900万人次，其中80%来自乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

投资规模不断扩大 经济贡献持续提升

中亚国家将旅游业视为推动经济多元化的重要方向，积极吸引国内外投资。

在哈萨克斯坦，2024年旅游业固定资产投资达 9475亿坚戈，较上年增长20.3%。2019—2024年间共实施605个投资项目，总投资额达5500亿坚戈，其中87个项目在2024年完成。今年上半年旅游设施收入达 1510亿坚戈，同比增长25%；旅游领域投资额同比增长27%，达到5920亿坚戈，乌勒套州、阿克托别州、阿特劳州和克孜勒奥尔达州投资增速尤为显著。

吉尔吉斯斯坦2021—2024年吸引旅游业直接外资 1.385亿美元，其中2022年投资规模最大。主要投资来自俄罗斯、哈萨克斯坦、阿联酋和中国。2025年上半年，旅游业在该国GDP中的占比达到 4.3%，相关基础设施投资同比增加2.5倍。

乌兹别克斯坦过去8年吸引旅游业投资 65亿美元，新增酒店床位13万个。2024年家庭宾馆数量从319家增至3700家，新建110家酒店和110家青年旅舍，创造4.8万个工作岗位。2025年政府将向旅游基础设施投入 4000亿苏姆，预计将带来5万个就业岗位。

塔吉克斯坦正在实施2023—2026年旅游业发展规划，总投资超过 1.78665亿索莫尼（约1630万美元），包括多家国际机构的支持。亚洲开发银行曾于2019年批准1000万美元用于促进旅游发展。

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

世界遗产成为区域旅游核心资源

中亚地区拥有大量联合国教科文组织世界文化与自然遗产，为区域旅游吸引力提供坚实支撑。

哈萨克斯坦拥有霍加·艾哈迈德·亚萨维陵、坦姆加雷岩画、萨雷阿尔卡自然保护区、长安—天山廊道路段、西天山自然保护区以及2023年列入的图兰温带荒漠等多处遗产。

吉尔吉斯斯坦 拥有奥什市苏莱曼山、长安—天山廊道路段若干遗址，以及西天山跨境自然保护区。

乌兹别克斯坦 拥有七处遗产，包括希瓦伊昌卡拉、布哈拉与夏赫里萨布兹历史中心、撒马尔罕等著名古城，以及2023年新增的泽拉夫尚—卡拉库姆文化走廊与图兰寒漠。

塔吉克斯坦列入遗产包括萨拉兹姆古城、国家公园、“虎林”自然保护区、泽拉夫尚—卡拉库姆文化走廊及2025年新增的古代呼塔尔遗址。

专家指出，世界遗产不仅提升国家形象，更能吸引投资，特别是跨境遗产项目促进中亚国家在旅游领域的合作。

Фото: centralasia-adventures.com

发展仍面临基础设施与政策挑战

尽管增长显著，区域旅游仍面临多重瓶颈，包括住宿资源不足、服务水平与价格不匹配、交通不便以及行政程序复杂等问题。

存在的主要制约因素包括：

中低端酒店和经济型住宿不足；

交通网络不完善、部分道路状况较差；

航班价格偏高；

旅游从业人员短缺；

区域统一签证尚未落地，跨国旅游路线受限。

乌苏巴利耶夫指出，区域内部监管差异和残留的行政壁垒依然影响行业效率。他认为，各国能够公开讨论这些问题本身就是积极信号。

区域合作与统一签证被视为未来关键

专家普遍认为，中亚旅游业未来发展取决于改善交通可及性、提升服务品质、加强国际推广以及创造稳定的投资环境。区域合作将成为提升竞争力的重要抓手。

吉尔吉斯斯坦前副部长马克萨特·恰基耶夫指出，推出 “中亚统一签证（Central Asia Visa）” 有望大幅增强区域吸引力。他建议由现有的政府间旅游委员会暂时承担协调任务，后续可成立独立的中亚国际旅游组织，吸纳政府及私营部门共同参与。

吉尔吉斯斯坦度假协会共同主席阿扎马特·贾曼库洛夫认为，近年来区域内旅游结构发生积极变化，各国均在加大基础设施投入、推进签证便利化，并在国际旅游展会中以“统一区域”形象亮相。随着口岸开放和边检流程改善，游客体验显著提升。

同时，他指出，统一区域签证仍停留在讨论阶段，但过去一年已取得实质进展，各国元首层面均表达推动意愿。

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

打造统一旅游品牌成为共同诉求

专家认为，加强营销推广是推动区域旅游升级的核心环节。贾曼库洛夫指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫近期在国家元首会议上提出打造中亚统一旅游品牌的倡议，引发区域高度关注。他表示，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的旅游业界已长期在推广“中亚整体目的地”，官方层面的支持将进一步完善这一进程。

乌苏巴利耶夫强调，推动区域旅游国际化需要国家与行业主体共同发力，包括升级机场与口岸设施、改造交通枢纽、分离货客流量、扩大跨境开放水平等举措。

贾曼库洛夫补充说，中亚地区正受到全球政治与经济关注，这一趋势也将为旅游业带来新的发展动力。他预计，未来数年中亚旅游业在区域GDP中的占比有望提升至 10%—15%。

总的来说，中亚旅游业正在从区域性增长迈向全球性的影响力扩张。要进一步推动行业发展，各国需持续加大基础设施投入，提高服务质量，深化签证便利化改革，并打造统一对外形象。唯有协同推进，区域才能充分释放潜力，进一步巩固其在全球旅游版图上的地位。

【编译：达娜】