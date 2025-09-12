中方代表团考察突厥斯坦州发展潜力 助力当地特色产品出口海外

会谈期间，双方就农业、工业、建筑业和服务业等领域的合作机会进行了探讨。中方代表还详细介绍了粤港澳大湾区认证促进项目，并就建立专属平台、拓展产业合作等议题展开交流。

卓勒达索夫介绍了突厥斯坦州的投资和旅游潜力，并表示欢迎双方加强合作。

—突厥斯坦州已为工业发展营造了良好的投资环境。我们拥有占地4000公顷的“TURAN”经济特区和20个工业园区，供投资者选择。“TURAN”经济特区内的企业将享受多项优惠政策。州政府将提供“一站式”服务，为重点项目提供全面支持，包括协助建设基础设施、选址和项目推进。我们已准备好与中国投资者深化合作，共同实施新项目。-卓勒达索夫说。

中方代表高度评价了突厥斯坦州的投资潜力，并对合作项目表现出浓厚兴趣。他们指出，中国对天然产品的需求量大，愿意协助突厥斯坦州产品进入中国及周边市场。同时，中方还表示有意在广东省举办商务论坛，向合作伙伴介绍突厥斯坦州的机遇。

访问期间，中方代表团参观了突厥斯坦州的产品生产基地和工业园区，并实地考察了相关生产流程。

【编译：阿遥】