中东局势紧张推高油价 全球股市承压下行

交易初段，布伦特原油价格一度上涨13%，升至每桶82美元，创下14个月以来新高。

受周末事态发展的影响，亚洲市场率先作出反应。东京股市日经225指数下跌约2.4%；悉尼股市ASX 200指数早盘大幅走低，随后跌幅收窄至约0.4%；上海CSI 300指数下跌0.6%。

欧洲市场同样承压。EUROSTOXX 50指数期货下跌1.3%，德国DAX指数期货下跌1.4%，英国富时指数期货下跌0.6%。据英国《卫报》报道，盘前数据显示，华尔街周一开盘可能进一步走低。

在中东地区，阿联酋和科威特以“特殊情况”为由，宣布临时关闭本国证券市场。

在避险情绪升温背景下，被视为传统避险资产的黄金价格上涨2.8%，达到每盎司5397.10美元。

目前市场关注的焦点集中在霍尔木兹海峡。全球约五分之一的海运原油贸易以及约20%的液化天然气运输需经此通道。尽管该海峡尚未关闭，但海上监测系统显示，出于对潜在袭击的担忧及保险保障问题，海峡两侧已有油轮滞留。

Фото: SCMP

挪威能源咨询公司Rystad Energy地缘政治分析主管豪尔赫·莱昂表示，当前对石油市场影响最直接且最明显的因素，是通过霍尔木兹海峡的运输几乎陷入停滞，这意味着每日约1500万桶原油难以进入市场。他指出，如局势短期内无法缓解，油价可能进一步大幅上涨。

与此同时，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）于周日同意在4月份将日产量提高20.6万桶。但路透社指出，新增产量中的相当一部分仍需通过中东海运线路运输。

伍德麦肯兹公司炼油、化工及石油市场高级副总裁艾伦·盖尔德表示，当前局势最接近的历史类比是20世纪70年代的中东石油禁运。当时油价在1974年上涨约300%，达到每桶12美元。他认为，在市场担忧供应大幅减少的情况下，油价出现类似幅度的上涨并非完全不可能。

此前有消息称，在美国和以色列对伊朗发动大规模军事行动后，全球能源市场已为油价剧烈波动做好准备。分析人士指出，若冲突进一步升级，国际油价存在升至每桶100美元的可能。

【编译：木合塔尔·木拉提】