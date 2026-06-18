中亚高等教育一体化提速：学历资格互认机制将带来哪些改变

（哈萨克国际通讯社讯）由联合国教科文组织发起的首届高等教育学历资格认可区域政策对话会日前在阿斯塔纳举行。来自中亚各国教育和科研主管部门、高等院校、国际组织及专家学者齐聚一堂，共同探讨深化高等教育合作、构建区域共同教育空间的路径。

此次会议由哈萨克斯坦科学和高等教育部倡议举办，哈萨克斯坦也成为中亚地区首个举办此类高层级对话的国家。

中亚高等教育合作进入新阶段

近年来，中亚国家持续加强高等教育领域合作。外国高校分校数量不断增加，联合培养项目日益丰富，跨国学生交流规模也在稳步扩大。

在此背景下，学历证书和专业资格的相互认可问题变得愈发重要。学生、教师和科研人员能否实现跨境流动，很大程度上取决于各国之间是否建立统一、高效的学历资格认可机制。

Фото: ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі

联合国教科文组织《全球高等教育学历资格认可公约》以及《亚太地区承认高等教育资历公约》（《东京公约》），正成为推动区域教育合作的重要制度基础。这些国际文件旨在促进各国对学历、学位和学术成果的相互承认。

打造区域教育与科研中心

哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克（Саясат Нұрбек）在开幕式上表示，哈萨克斯坦始终将教育和科技发展视为国家优先事项，并致力于建设具有国际影响力的教育和科研体系。

他说，目前哈萨克斯坦已与全球40余所顶尖高校建立合作关系，其中包括27所进入QS世界大学排名的高校。与此同时，国际高校分校相继落户哈萨克斯坦，国家科研基础设施建设也在持续推进。

“我们正努力营造一个教育和科学蓬勃发展、得到国际社会广泛认可的创新环境。”努尔别克表示。

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近年来，哈萨克斯坦相继出台新版《科学法》，启动工业博士培养项目，并推动高校设立捐赠基金。根据规划，到2029年，哈萨克斯坦科研投入占国内生产总值的比重将提升至1%。

人工智能成为高等教育新重点

努尔别克还重点介绍了哈萨克斯坦在人工智能领域的布局。

他说，通过“AI-SANA”计划，已有超过67.3万人完成人工智能基础知识培训。首阶段共有95所高校参与，目前第二阶段已吸引80所高校和超过13.2万名参与者开展人工智能项目研发。

此外，哈萨克斯坦首所人工智能研究型大学——AI Research University将于今年9月1日正式开学，重点培养人工智能和应用科学领域人才。

目前，哈萨克斯坦已建成总算力达6艾字节级（Exaflops）的国家人工智能计算基础设施。

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学历资格互认为何如此重要？

与会专家认为，学历资格互认不仅是一项技术性工作，更是推动区域一体化的重要基础。

目前，在一个国家获得学位或科研资格的人员，往往需要花费大量时间和精力，才能在其他国家完成学历认证程序。这不仅增加了跨境求学和就业成本，也制约了学术交流和人才流动。

努尔别克表示：“学历资格认可绝不仅仅是一个行政程序，而是区域合作的重要组成部分。如果学生和研究人员无法在邻国使用自己的学历证书，那么区域一体化就难以真正实现。”

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今年2月，哈萨克斯坦正式批准加入《东京公约》，成为中亚地区首个加入该公约的国家。2025年底，乌兹别克斯坦也加入了《全球高等教育学历资格认可公约》。

构建2030年中亚高等教育共同空间

会议期间，与会代表围绕国家学历信息中心建设、教育质量评估体系衔接、数字证书认证以及微证书认可机制等议题展开讨论。

本次对话会的一项重要成果，是启动制定《2030年中亚高等教育共同空间发展路线图》。

这一倡议是对2021年《突厥斯坦宣言》相关目标的延续。该宣言提出，要推动高等教育体系衔接，扩大区域学术流动，加强科研合作。

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与会专家认为，建立统一的学历资格认可体系，将进一步促进中亚国家间的教育合作和人才流动，提升区域高等教育在全球范围内的竞争力。

此次在阿斯塔纳举行的政策对话，被视为推动中亚高等教育一体化进程的重要一步。