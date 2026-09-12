中东局势推高供应风险 国际油价维持每桶100美元上方

（哈萨克国际通讯社讯）尽管国际油价周五有所回落，但仍维持在每桶100美元以上。受中东冲突引发的供应中断风险影响，本周布伦特原油和美国西得克萨斯中质原油（WTI）价格累计涨幅预计均将超过8%。

据路透社报道，布伦特原油价格下跌3.02美元，跌幅2.81%，报每桶104.61美元；WTI原油价格下跌2.43美元，跌幅2.37%，报每桶100.05美元。交易期间，两大基准油价均一度升至5月中旬以来最高水平。

市场出现回落，主要受到有关各方可能就临时调整霍尔木兹海峡海上通行安排展开谈判的消息影响。不过，能源基础设施遭袭以及石油供应可能进一步中断，仍令市场保持高度警惕。

国际能源署数据显示，今年8月，沙特阿拉伯石油日产量减少230万桶，降至每日600万桶，为30多年来最低水平。

与此同时，有消息称，沙特阿拉伯用于绕开霍尔木兹海峡出口石油的“东—西”输油管道遭到破坏，进一步加剧了市场对能源供应的担忧。

受原油及石油产品供应中断影响，美国柴油平均价格首次突破每加仑6美元。

分析人士认为，在中东地区海上运输受到限制，以及俄罗斯炼油厂生产运行受阻的背景下，柴油及其他石油产品价格面临的上涨压力可能超过原油本身。

此前，国际油价已自7月24日以来首次突破每桶101美元。