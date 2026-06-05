北哈州首建中亚首个农业科技园 港豫投资平台注资千万美元

访问期间，来自香港、中国大陆与哈萨克斯坦的相关机构及企业代表，就农业科技合作、建立现代化农业示范园、拓展国际投资联系，以及教育、科学与产业一体化发展等议题进行了深入且富有成效的磋商。

河南农投集团董事长李晓寰在会上重点介绍了目前正与霍兹巴耶夫大学在北哈萨克斯坦州合作实施的"哈中农业科技与出口发展示范园"项目。该项目旨在满足区域农业发展需求，通过引进先进农业技术、开展高产品种试验与示范、应用智能农业技术、培养专业人才，并进一步强化科学、教育与生产之间的紧密协作。

该项目的核心目标是构建一个集科学研究、技术示范、推广应用及成果转化为一体的国际农业合作平台。香港特别行政区行政长官李家超对这一倡议给予了高度评价。

活动期间，霍兹巴耶夫大学校长叶尔波勒·伊萨卡耶夫与河南农投集团董事长李晓寰正式签署了投资合作协议。

根据协议，该项目的后续资金支持将通过"香港-河南农业投资"平台实现，此举将有效加速项目实施进程，确保研究成果能迅速转化至生产实践中。

Фото: gov.kz

在北哈州政府的支持下，霍兹巴耶夫大学于2025年启动了与河南农投集团共建"哈中农业科技园及出口发展"示范项目的进程。该项目在规模与内涵上均具有重要的战略意义，这是哈萨克斯坦乃至整个中亚地区首次设立此类农业科技园。

目前，中国合作伙伴的投资额约为1000万美元。在短时间内，双方已完成了大量筹备工作：签署了合作协议；北哈州政府在克孜勒扎尔县划拨了62公顷土地；首批来自中国的9个小麦品种、5个油菜品种及18个玉米品种已运抵当地。

此外，双方已明确品种试验的科学研究方案，制定了未来示范园的规划蓝图，并正在办理相关注册程序。目前，大学的农业生物站内已正式开展田间试验工作。

此次协议的签署，是该校在拓展国际合作及助力区域农业现代化进程方面取得的重要成果。