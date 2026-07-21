中亚首个汽车认证中心将在乌斯卡曼投入运营

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦东哈萨克斯坦技术大学将于今年8月启用中亚地区首个国际汽车认证中心。届时，哈萨克斯坦及中亚地区中国汽车品牌授权经销商的技术人员可在乌斯卡曼获得国际职业资格认证。

哈萨克斯坦科学和高等教育部长赛亚萨特·努尔别克表示，2023年，东哈萨克斯坦技术大学依托中国工程教育合作项目成立了鲁班工坊（Luban Workshop）。目前，该工坊已有500余名学生在自动驾驶、人工智能、数字孪生和智能交通系统等领域接受专业教育。

2025年，该校还与国际合作伙伴共同成立了SMART Driving Technology工程技术中心。该中心不仅承担人才培养任务，还开展应用型科研工作。

在科研合作方面，东哈萨克斯坦技术大学正与Allur公司联合研发适用于电动汽车的新一代耐寒电池技术，以及面向汽车和矿山机械设备的人工智能系统。同时，该校还与KazTechna公司合作开展提升电动公交车运行效率的科研项目。

赛亚萨特·努尔别克介绍说，该项目目前已提升至国际合作层面。今年8月，依托鲁班工坊平台，由中国长城汽车、天津职业技术师范大学以及“Astana Motors”公司共同参与建设的国际汽车认证中心将正式投入运营。

该认证中心将面向汽车诊断和智能汽车系统等领域培养专业人才，并颁发国际职业资格证书。这类证书是进入中国汽车品牌官方授权经销服务中心工作的必要资质之一。

他说：“这是中亚地区首个获得认证的汽车技术认证中心。目前，中亚地区已有100多家中国汽车品牌授权经销商，其中34家位于哈萨克斯坦。未来，这些企业的技术人员都可以在乌斯卡曼完成职业资格认证并获得国际证书。与此同时，谢尔克巴耶夫大学（Serikbayev University）的毕业生还将自动获得相应的职业资格认证。”

据了解，目前哈萨克斯坦政府正在研究机械制造产业发展相关议题，而汽车工业和高技能人才培养已成为其中的重要发展方向。