哈萨克斯坦持续巩固中亚油脂加工产业领先地位

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦阿克套市举行的首届哈萨克斯坦—乌兹别克斯坦区域合作论坛期间，以贸易与出口合作发展为主题的专题会议举行。哈萨克斯坦农业部副部长叶尔梅克·肯杰汗吾勒出席会议。

会议期间，哈萨克斯坦油料作物加工企业国家协会发布题为《哈萨克斯坦油脂产业：规划与前景》的报告。报告指出，过去五个销售季，哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦的油脂产品出口持续保持增长。

目前，哈萨克斯坦油料作物年加工能力已超过520万吨，其中葵花籽年加工能力达440万吨，比乌兹别克斯坦高出约70万吨。根据规划，到2028年，随着一批新建加工厂投产，全国油料作物年加工能力将提升至800万吨。

2025/2026销售年度前九个月，哈萨克斯坦植物油及油粕（饼粕）出口创汇达到9.44亿美元，较上年同期增长54%，创历史新高。预计整个销售年度结束后，该项出口收入将超过11.5亿美元。

数据显示，哈萨克斯坦已连续第二年成为乌兹别克斯坦最大的植物油供应国。2025年，哈萨克斯坦植物油在乌兹别克斯坦市场的占有率超过90%。2025/2026销售年度前九个月，哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦出口植物油和油粕55.3万吨，同比增长31%。与此同时，哈萨克斯坦已能够满足中亚国家对葵花籽油粕的全部需求。

目前，哈萨克斯坦植物油出口量位居全球第六位。未来，哈萨克斯坦计划跻身全球前三大葵花籽油出口国之列，并将行业年出口收入提升至20亿美元。目前，哈萨克斯坦油脂产品已出口至全球20多个国家，成为植物油和油粕出口领域的重要区域供应国。

论坛期间，两国企业还举行了B2B商务洽谈，并签署多项商业合作协议。其中，哈萨克斯坦Qazaq-Astyq Group油脂加工厂与乌兹别克斯坦Fayz Oil Imports公司签署植物油供应协议，合同金额达7150万美元。这也是本届论坛签署金额最大的合作项目之一。

据统计，本届论坛签署商业协议总金额达1.748亿美元。