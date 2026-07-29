哈中深化油料加工合作 中国先进技术将引入哈萨克斯坦

（哈萨克国际通讯社讯）7月26日至30日，哈萨克斯坦油料作物加工商全国协会代表团赴中国河南省滑县，考察河南华泰粮油机械股份有限公司（Huatai）生产基地，并就将先进油料加工技术引入哈萨克斯坦、推进投资项目合作等展开交流。

据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处消息，华泰是大型油脂加工设备制造企业之一。此次访问在哈萨克斯坦油料作物加工商全国协会与华泰签署的合作备忘录框架下进行。

代表团由协会代表、9家会员油料加工企业负责人，以及哈萨克斯坦主要科研机构专家组成，包括萨肯·赛福林哈萨克农业技术研究大学和哈萨克加工与食品工业科研院相关专家。

访问期间，哈萨克斯坦代表团考察了华泰生产能力、油料加工设备以及油料作物深加工领域的现代技术。

哈萨克斯坦企业代表还与华泰管理层举行B2B洽谈，就实施具有发展前景的投资项目进行交流。

访问期间的重要活动之一是7月28日举行的第二届哈中粮食和油料作物深加工先进技术与智能装备研讨会。

研讨会由华泰与中国粮油学会共同举办，来自工商界、科研机构和设备制造企业的代表参加。武汉轻工大学、河南工业大学教授在会上介绍了旨在提高加工产业效率的最新科研成果和技术解决方案。

研讨会期间，哈萨克加工与食品工业科研院与华泰签署合作备忘录。根据备忘录，双方将发展科技合作，加强经验交流，开展联合研究，并实施将新技术应用于加工产业的相关项目。

哈萨克斯坦油料作物加工商全国协会表示，第二届联合研讨会的举行，是进一步深化哈中油料作物深加工领域合作的重要一步。双方合作将有助于推动现代技术转移、发展应用科学、提升哈萨克斯坦本土企业技术水平，并扩大国际生产合作。

值得一提的是，哈萨克斯坦油料作物加工商全国协会于2025年首次组织代表团考察华泰生产基地。双方当时签署了合作备忘录，此次访问正是在该备忘录框架下开展。