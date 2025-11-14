中亚五国水务部门就沙尔达拉水库达成共识

土库曼斯坦国家水务委员会主席杜尔迪·根杰耶夫、哈萨克斯坦水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫、乌兹别克斯坦水务部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫，以及塔吉克斯坦能源和水资源第一副部长贾姆舍德·肖伊姆佐达出席会议。

吉尔吉斯斯坦驻土库曼斯坦大使馆顾问埃米尔·沙德赫哈诺夫以观察员身份与会。

会议总结了2025年植被生长期情况，并批准了2025—2026年非生长期纳伦-锡尔河水库群预测运行计划。据此计划，确定了向沙尔达拉水库的预期来水量。

此外，与会各方报告了咸海国际救助基金创始国元首峰会所赋予任务的执行进展。委员会第92次会议将于明年在塔吉克斯坦召开。

“过去一个灌溉季节在复杂气候条件下进行，但委员会成员国的协调行动确保了生长期平稳度过。此类会议促成共识，为未来合作奠定基础。我们愿与中亚伙伴共同公正分配跨界水资源，兼顾各方利益。”哈萨克斯坦水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫表示。

【编译：木合塔尔·木拉提】