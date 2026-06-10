副总理："西欧—中国西部"走廊阿克托别段年内升级

—去年年底，"克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘"公路216公里的施工已顺利结束。今年，我们将全面完成乌勒套至克孜勒奥尔达路段的建设，并投入使用。此外，"卡拉干达—杰兹卡兹甘"公路也是一项极为关键的工程，全长575公里，项目预算达5240亿坚戈。我们计划于本月底启动该项目施工，并力争在未来两年内保质保量完成，-纳勒巴耶夫表示。

据统计，今年全国范围内有超过1.1万公里的公路纳入了大修、中修及改扩建工程计划。与此同时，地方及区级公路的施工也在同步推进，包括新建桥梁及道路配套设施的完善。

接下来的重点项目中，还包括全长765公里、总投资7250亿坚戈的"贝纽—塞克萨吾勒"公路建设工程。此外，在"西欧—中国西部"国际交通走廊现代化改造项目框架下，"阿克托别—克孜勒奥尔达"路段将由二级公路升格为一级公路，相关施工计划于今年启动。

除上述项目外，国家还将继续推进"扎瑙津—土库曼斯坦边境"公路的改造工程，并确保其他关键基础设施目标的如期实现。