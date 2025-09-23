中国成哈萨克斯坦制造商“出口学校”首选平台

该项目的主要优势在于为企业提供全方位的专业支持，包括市场调研、产品认证、营销推广和包装设计，并提供在海外平台接受培训的机会。

2025年8月至9月，多位哈萨克斯坦企业家在中国北京、乌鲁木齐和贵阳等城市参加了培训。培训内容涵盖农工业、轻工业、食品加工和创新等领域，参与者学习了中国的标准和领先企业经验，并探讨了新的合作方向。

哈萨克斯坦贸易政策发展中心（QazTrade）代表阿依特穆哈迈德·阿勒达扎若夫表示，中国是全球制造业和贸易的领导者。若哈萨克斯坦企业希望在国际市场具备竞争力，就必须深入了解中国的要求和实践经验。这也是哈方选择中国作为加速器培训平台的原因。

—在培训中，我们重点讨论了生产安全问题，亲眼见证并体验了中国同行的工作方法和标准。我们还参观了大型纺织厂，拿到面料样品和价格清单。最令我们震撼的是自动化水平：在巨大的车间里，仅有约50名工人，其余工作全部由机器人完成。这让我们深刻认识到，在哈萨克斯坦纺织生产中引入新技术的重要性。-“UNIFORMA Systems”公司生产经理桑德别克·达勒马汗诺夫说道。

正因如此，此次在中国的研讨会成为哈萨克斯坦制造商真正的“出口学校”。参与者不仅收获了技术和营销知识，也为未来签署出口合同迈出了坚实一步。

【编译：阿遥】