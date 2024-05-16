中国成哈萨克斯坦大麦最大进口国

消息称，在2023/24销售年度，大麦种植面积预计与上年相比变化不大。生产商预计2024/25年度大麦产量为325万吨，因为单产预测提高到13公担/公顷（ц/га）。来自粮食贸易商的初步数据将单产预测提高了17%。

由于本国饲料行业需求强劲，许多大麦农户表示打算在下一季继续种植大麦。但据美国分析人士称，由于市场大麦种子供应不足，农民种植大麦的计划可能会受到影响。

由于因为产量前景看好，2024/25销售年度，预计哈萨克斯坦大麦出口量为150万吨。这一预测基于有竞争力的出口价格和供应商对中国强劲需求的预期。

在哈萨克斯坦大麦和油籽进口量有所增加的前提下，2024/25年度大麦进口量估计为50万吨。

另据报道，产量的增加也带动了出口的增加：2023/2024年7月至2月，出口量达93.9万吨，比上年同期增长近30%。

自本销售年度开始以来，中国已成为哈萨克斯坦大麦的最大进口国。与去年同期相比，中国进口量增长了近4倍，达到72.3万吨。增长的主要原因是中国市场对动物饲料的高需求，以及与其他供应商相比，哈萨克斯坦大麦的价格相对有优势。

乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦大麦第二大进口国（12.3 万吨）。同时，伊朗的大麦进口量大幅下降至4.1万吨，降幅达87%。贸易商指出，伊朗买家更多选择购买俄罗斯大麦。

【编译：木合塔尔·木拉提】