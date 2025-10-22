中国陕西省成立推动对哈萨克斯坦投资工作组

会议期间，双方肯定了在组织地区间互访和实施2025年计划活动方面取得的共同成就。合作的重要成果之一是陕西省政府向奇姆肯特市的垃圾焚烧发电厂项目投资1亿美元。

在此背景下，双方讨论了进一步加强哈萨克斯坦各州与陕西省在经贸和人文领域的合作机遇（农业、旅游、教育、中医药、数字化等领域）。哈方向中方介绍了在哈萨克斯坦进行投资和开展生产的有前景的领域（根据“Kazakh Invest”国家投资公司、各部委和州政府提供的投资机会资料）。

总领事向与会者介绍了投资托卡耶夫总统国情咨文中提及的具体项目的效率，如建设阿拉套创新商业城项目、启动深加工产品生产、发展农业枢纽和物流中心、基础设施现代化以及其他高科技生产领域。

为此，圆桌会议与会者决定成立政府工作组，负责信息交流、活动规划和项目分阶段实施。在初步阶段，由40家企业组成的陕西省商务代表团计划于2025年11月参加图尔克斯坦国际投资论坛，并与阿拉木图市政府讨论进一步合作事宜。