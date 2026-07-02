中国企业成为阿斯塔纳人工智能电影节官方合作伙伴

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦驻华大使馆支持下，阿斯塔纳人工智能电影节（Astana AI Film Festival/AAIFF 2026）官方推介会暨哈中人工智能电影与电视创新交流论坛在北京首钢园举行。

活动汇聚了两国领先科技企业、电影制片机构、高校、科研中心、投资者、人工智能开发者以及电影产业代表。

论坛期间，阿斯塔纳人工智能电影节基金会与北京中关村通力科技服务有限公司签署合作备忘录，成为本次活动的重要成果之一。根据协议，双方将在人工智能电影、AIGC技术、科幻内容、投资和国际发行等领域推动联合项目。中方企业将成为阿斯塔纳人工智能电影节在中国的官方合作伙伴。

Фото: AAIFF

阿斯塔纳人工智能电影节联合创始人、董事会主席阿勒马斯·扎利（Алмас Жали）表示：

“中国是全球人工智能电影生态发展的重要合作伙伴之一。这里汇聚了世界上最具实力的科技企业、优秀创作者以及规模最大的数字内容市场之一。此次备忘录的签署，将开启哈萨克斯坦和中国在创意产业领域开展系统性合作的新阶段。”

推介会上，主办方介绍了阿斯塔纳人工智能电影节的国际理念。该电影节将于10月1日至3日在阿斯塔纳举行，并纳入阿斯塔纳人工智能周（Astana AI Week）框架。

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阿斯塔纳人工智能电影节联合创始人、创意总监艾扎图拉·侯赛因（Айзатулла Хуссейн）表示：

“人工智能正在改变电影语言，并将创作真正推向全球化。如今，有才华的创作者可以从世界任何地方制作出具有国际水准的影片。因此，阿斯塔纳人工智能电影节被打造成为一个开放的国际平台，更看重作品理念的力量、故事的质量以及实现水平，而非项目的来源国。我们相信，与中国的合作将为两国创作者开辟新的机遇。”

Фото: Astana AI Film Festival

随后举行的哈中人工智能电影与电视创新交流论坛上，来自电影制片机构、科技企业和科研中心的代表围绕人工智能在电影创作中的应用、AI内容发展、创作流程转型、国际合作机制以及联合项目进入全球市场等议题进行了讨论。

PixVerse AI、中国电影集团人工智能研究院、Bauhinia Films（Shenzhen）Co., Ltd.、中关村科幻产业创新中心以及中国AIGC领域其他领先企业的负责人和代表参加了相关讨论。

论坛结束后，各方确认，将在人工智能、电影产业和数字创意技术领域推动哈中长期合作。

Фото: Astana AI Film Festival

据悉，阿斯塔纳人工智能电影节将于2026年秋季在阿斯塔纳举行，并有望成为人工智能电影领域规模最大的国际活动之一。电影节期间将举办总奖金为100万美元的国际竞赛、会议、项目路演，以及人工智能、电影和数字创意领域全球领先专家参与的系列交流活动。