中国提出发展中亚航空业的举措

中国民航局国际司副司长白文利表示，航空业在建设欧亚交通枢纽中发挥着关键作用。过去一年，中国与中亚国家之间的直航数量较2024年几乎翻了一番，较2019年增长了两倍。目前，中国已开通直航至中亚五国首都。

中国民航局国际司副司长在会上提出了五项进一步合作的关键建议：

1. 与航空公司保持合作伙伴关系，扩大客运和货运运输。

2. 简化海关手续和转机手续，方便旅客。

3. 机场现代化改造，降低航空燃油成本。

4. 加强飞行安全管控。

5. 扩大技术交流和人员培训。

他指出，只有各国共同努力，才能促进该地区航空事业的发展。最后，白文利强调了团结协作和团队合作才能取得巨大成果的重要性。

对哈萨克斯坦而言，这意味着需要积极与邻国及合作伙伴合作，共同发展航空基础设施，改善交通走廊。此类共同努力将有助于巩固哈萨克斯坦在欧亚航空领域的地位，并促进整个地区的经济增长。

值得一提的是，本届会议是在“中亚+中国”（C5+1）合作机制框架下举行的，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和中国的民航官员，以及民航服务和空中导航领域的代表齐聚阿斯塔纳。

会议议题包括飞行安全保障、交通与过境一体化发展、航空专业人才培养、中国与中亚国家间国际航线网络拓展、新技术引进、可持续航空发展，以及在2024年哈萨克斯坦倡议成立的欧亚民航大会框架下的合作等。该组织旨在帮助中亚国家在与国际民航组织、欧盟委员会、国际航空运输协会等国际机构的合作中形成统一立场。

据了解，“中亚—中国”民航领域合作小组首次会议于去年6月在中国西安举行。

【编译：小穆】