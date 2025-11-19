中国汽车出口新规明年生效 哈国消费者平行进口时代或将正式结束

根据新规，注册不足180天的全新车辆未经生产企业特别许可一律禁止出口；出口申请必须明确列明目的国并证明当地已具备售后服务网点。这一政策主要针对部分小型贸易商以“二手车”名义规避监管、向哈萨克斯坦、俄罗斯等独联体国家低价倾销新车的行为。

业内分析认为，新规实施后，消费者将面临两种选择：要么等待车辆注册满半年，要么由厂家出具专项出口许可，两者均会导致时间成本与资金成本显著上升。同时，中国监管部门将对出口车辆信息与注册数据进行100%比对，违规企业将被取消出口资质；出口商还须在目的国建立备件供应与技术支持体系。

专家预计，2026年后通过非正规渠道进口中国汽车的现象将大幅减少，市场秩序趋于规范，官方授权进口商地位将得到巩固，而依赖低价快速进口的小型贸易商可能面临较大经营压力。

对哈萨克斯坦消费者而言，今后以“又快又便宜”方式购买中国新车将变得更加困难，平行进口时代或将正式结束，取而代之的是更透明、更规范但价格更高、周期更长的正规进口体系。

值得注意的是，目前中国市场销量领先的Zeekr（极氪）品牌母公司吉利，已于近期宣布将在阿拉木图设立组装工厂，并于11月初启动首批中国品牌纯电动车型在哈萨克斯坦本地化生产。

【编译：木合塔尔·木拉提】