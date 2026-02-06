深耕中国大市场：哈萨克斯坦入选2026年“出口中国”主题国

哈方参与此次活动，凸显了哈萨克斯坦高度参与中国实施的扩大进口、发展开放型外贸模式倡议。

活动还邀请了中华人民共和国商务部部长王文涛、北京市市长殷勇，以及英国、葡萄牙、肯尼亚、泰国、芬兰等国驻华大使，以及超过150名来自外交界、商界、中外相关政府部门和商业界的代表出席。

Фото: gov.kz

中国商务部部长王文涛在致辞中指出，“出口中国”是中方扩大自主开放、积极扩大进口、推动贸易平衡发展的主动作为。他强调，2026年计划在该系列框架下举办超过100场活动，并邀请特定国家作为主题合作伙伴，这将更有效地对接国际供需，扩大经贸互动，并为优质外国商品和服务进入中国市场创造更多机会。

北京市市长殷勇在致辞中强调，北京作为中国最大的消费市场之一和国际商贸服务中心，将继续在推动进口、优化营商环境、为外资企业活动创造有利条件方面发挥关键作用。他表示，该倡议的实施旨在将中国市场转变为全球可及的开放平台，并深化中国与国外伙伴之间的务实经贸合作。

Фото: gov.kz

活动现场还设立了外国国家及企业展区。王文涛和殷勇参观了哈萨克斯坦展馆，馆内展示了哈萨克斯坦出口产品样品。努雷舍夫大使介绍了国家的出口潜力，强调了哈方商品的竞争优势，并表示愿意在该倡议框架下扩大对华出口供应。

据了解，2025年11月，中国国务院总理李强在第八届中国国际进口博览会期间，首次提出了“共享大市场·出口中国”倡议。2026年，哈萨克斯坦获得进博会欧亚地区唯一的“主题国”地位。与此同时，本年度获得“主题国”地位的国家还包括英国、西班牙、肯尼亚和泰国。这一举措充分表明，中方在深化双边经贸合作方面，已将上述国家列为重点优先方向。