中国短剧“火到”哈萨克斯坦：两位本土博主“不会中文硬演”意外走红

（哈萨克国际通讯社讯）随着中国短剧近年来在海外持续走红，其独特的剧情节奏、夸张表演和高密度反转，也开始在哈萨克斯坦年轻网民中引发模仿热潮。近日，两位哈萨克斯坦短视频博主模仿中国网络短剧拍摄的一段视频在当地社交平台迅速传播，引发大量网友关注和讨论。

视频中，两人模仿中国都市情感短剧中的经典桥段，从镜头运镜、人物表情，到“霸总式”对白节奏，都刻意还原了中国短剧风格。不过，由于两位博主并不会中文，视频中的“中文台词”实际上是通过模仿中文发音即兴“乱说”出来的。

令人意外的是，不少网友起初甚至误以为两人真的在说中文。

其中一位博主随后在社交平台幽默回应称：

“很多人在我们模仿中国电视剧的视频下留言问：‘他们真的在说中文吗？’😂 其实完全是我们即兴发挥、放飞自我说出来的🙌 先向所有懂中文的人道个歉。”

这段自嘲式回应再次引发网友热议，不少人留言调侃称：“虽然听不懂，但真的模仿到了中国短剧的精髓。”“一开口就是熟悉的中国霸总味道。”“连情绪和语速都太像了。”

近年来，中国短剧在海外平台影响力持续扩大。从都市爱情、逆袭爽剧到古装题材，不少作品凭借“节奏快、情绪强、剧情反转密集”等特点，在海外社交媒体频频出圈。尤其是在TikTok、YouTube Shorts等短视频平台，中国短剧片段已成为全球用户熟悉的内容类型之一。

分析认为，相较传统长篇电视剧，中国短剧更符合移动互联网时代的观看习惯，也因此更容易突破语言障碍，通过情绪表达和戏剧张力获得海外年轻观众共鸣。

此次哈萨克斯坦博主的模仿视频走红，也从侧面反映出中国网络短剧文化正在逐渐形成跨文化影响力。