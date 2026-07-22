中国驻哈大使：我们将一如既往地落实两国元首达成的各项协议

据大使介绍，中国目前在冶金产品生产和消费、研发、设备生产和产能方面均处于世界领先地位。哈萨克斯坦作为能源和矿产资源丰富的国家，在双边合作发展中发挥着重要作用。

- 哈萨克斯坦是首个支持“一带一路”倡议的国家。贵国铬、钨、铜、铅、锌等矿产资源储量位居世界前列。因此，两国潜力互补，在矿产和冶金领域的合作正在稳步发展。-韩春霖说。

中国大使指出，哈萨克斯坦第一座由中方参与建设的现代化铝厂已稳定运行18年。他还表示，该企业是哈萨克斯坦唯一一家获得伦敦金属交易所颁发的高纯度铝证书的生产商。

韩春霖表示，中国国家主席习近平和哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度重视矿业合作。两国领导人在上海举行的会晤中，双方达成协议，将扩大在能源和矿产资源开发领域的合作，并加快推进重点项目的实施。

此外，中国和哈萨克斯坦相关部门已签署关于在“中国—中亚”机制框架下开展“绿色”矿产领域合作的谅解备忘录。今年计划成立“中国—中亚”绿色矿产联盟。

韩春霖大使指出，明年举行的中国—中亚绿色矿产合作大会将成为加强该地区矿业企业互联互通的重要平台。

他同时还表示，国际合作不仅限于新能源和新材料矿产资源的开发，还包括以环保和负责任的方式开发传统矿藏。

据他介绍，未来一段时间，双方将继续落实两国元首达成的各项协议，加强政策协调，引进中国“绿色”智能技术和现代化装备，深化在矿产资源勘探、生产、储存、运输和销售等各领域的合作。