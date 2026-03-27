中国驻哈大使：中哈合作成果丰硕 政治互信持续深化

大使表示，习近平主席赴哈出席第二届中国—中亚峰会，托卡耶夫总统赴华出席在天津举行的上海合作组织峰会，双方就进一步深化中哈永久全面战略伙伴关系、加强在上海合作组织、亚信等多边框架下的合作达成重要共识，为双边关系发展注入了新的强劲动力。

韩春霖大使介绍，目前中哈双边货物贸易额已达487亿美元，同比增长11%。双方在工业、矿业、化工、物流运输、基础设施建设等传统领域合作不断巩固，在汽车制造、现代农业、绿色能源、建材生产等新兴领域合作持续拓展，双边务实合作呈现出领域更广、质量更高、动力更强的良好势头。

- 中国和哈萨克斯坦应朝着共同的目的，携手共进，相互扶持，相互成就。 - 大使说。

他还表示，中哈人文交流合作同样不断深化。双方新签署了教育、科技、体育、旅游等领域合作文件，两国人民之间的相互了解和友好往来持续增强。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

韩春霖指出，免签政策实施以来，两国人员往来显著增长。“霍尔果斯”国际边境合作中心日均客流量已接近3万人次，充分反映出两国民间交往和地方合作的活跃程度。

大使表示，2026年对中国和哈萨克斯坦都具有重要意义。对哈萨克斯坦而言，这是落实新宪法、深入推进政治改革的重要一年；对中国而言，则是“十五五”规划开局之年，也是进一步全面深化改革、扎实推进中国式现代化的重要一年。

韩春霖表示，相信在双方共同努力下，中哈关系将不断巩固和深化，更好造福两国人民，并为地区和平稳定与发展繁荣作出积极贡献。

值得一提的是，中国“两会”是中国一年一度的重要政治议程，包括全国人民代表大会和中国人民政治协商会议。会议主要审议政府工作报告，批准国民经济和社会发展规划，审查国家预算，并就法律草案及其他重大国家事务进行讨论。

【编译：达娜】