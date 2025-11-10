中国西安交通大学成立“沙卡里姆”哈中文化研究中心

在会议框架内，西安交通大学向哈萨克斯坦沙卡里姆大学移交了“哈中电气自动化联合实验室”首批科研设备的纪念证书。该实验室的设立旨在推动两国在科技创新、技术转移和工业合作领域的深入合作。

根据双方签署的协议，联合实验室的设立源自2025年6月16日在阿斯塔纳举行的“中亚－中国产业与投资合作论坛”期间签署的合作备忘录。

实验室将成为促进科技成果转化与产业合作的重要平台，重点推动地区创新发展、工业升级，以及科研与生产的紧密结合。此外，实验室还将专注于物流领域的新技术研发，包括自动化系统、智能物流平台建设等，并将全面融入阿拜州区域创新平台，助力哈萨克斯坦工程科学的发展。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

哈萨克斯坦科学和高等教育部副部长古勒扎特·阔本诺娃在仪式上指出：

- “该实验室是从理念到现实的重要成果。这种在科技领域的合作，与总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的创新发展与建设‘智慧民族’的战略高度契合。”

活动的另一项重要内容是“沙卡里姆”哈中文化研究中心在西安交通大学的揭幕。这是首个以哈萨克伟大思想家、诗人沙卡里姆命名的海外机构，具有重要的象征意义。

研究中心的主要任务是深入研究沙卡里姆·库达伊别尔德乌勒的思想与创作，传播哈萨克斯坦的历史与文化，推动两国高校在教育与科研领域的合作，成为促进哈中人文与学术交流的重要平台。

该中心在哈萨克斯坦科学和高等教育部的支持下，由沙卡里姆大学与西安交通大学联合建立。访客可在中心了解到沙卡里姆的生平与文学成就的中哈双语资料，还能浏览展示哈萨克民族从古至今文化发展历程的专题内容。

沙卡里姆大学校长杜曼·奥任别科夫在致辞中向西安交通大学校长张立群以及哈萨克斯坦科学和高等教育部表示感谢，感谢他们共同推动了以信任、科学进步和互利共赢为基础的合作战略。他强调说：

- “‘沙卡里姆’哈中文化研究中心的成立是一个具有历史意义的重要时刻。我们的大学以沙卡里姆命名，因此该中心的成立对我们意义重大。沙卡里姆大学与西安交通大学之间的合作，不仅连接了两国的文化，也联结了两代人的精神与友谊。我坚信，这一中心将成为展示两国科研与文化成果的重要平台。”

【编译：达娜】