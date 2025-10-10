哈萨克斯坦跻身中国游客热门目的地前五

哈萨克斯坦在中国旅游市场中的地位日益巩固。根据中国大型在线旅游平台同程旅行的数据，在今年中国国庆节及中秋节期间的8天假期中，哈萨克斯坦成为国际酒店预订增长最显著的五个海外旅游目的地之一，位列沙特阿拉伯、埃及、新西兰和阿联酋之后。

今年，中国游客对长期出境团体游的兴趣显著增加，相关旅游产品数量同比激增近一倍。假期期间，来自中国的游客对中亚、中东及非洲部分国家的国际酒店预订需求明显上升。哈萨克斯坦凭借强劲的预订增长率跻身前五。

“Kazakh Tourism”国家公司代理董事长丹尼尔·塞尔詹吾勒表示：

“哈萨克斯坦正成为中国游客眼中的热门目的地。今年前9个月，来自中国的游客数量已超过67.5万人次，而去年全年这一数字为65.5万人。这反映了中国游客对哈萨克斯坦的高度兴趣，也证明了我们在推广旅游市场、简化签证程序及扩大两国间直航航线等方面系统性工作的成效。”

值得一提的是，根据中国搜索引擎百度的数据，2025年9月，关于哈萨克斯坦的日均搜索量达到42万至43万次。搜索热度最高的地区包括广东、浙江、北京、山东以及新疆维吾尔自治区。这表明，中国游客对哈萨克斯坦的兴趣不仅局限于边境地区，还覆盖了中国经济发达的多个省份。

哈萨克斯坦正通过持续的旅游推广和便利化措施，进一步吸引中国游客，成为全球旅游市场中的新兴亮点。

【编译：木合塔尔·木拉提】