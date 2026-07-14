中国高原上的“白色黄金”：甘南牦牛乳产业如何走向世界，哈萨克斯坦或将成为下一个市场

（哈萨克国际通讯社甘肃甘南讯） 在青藏高原东缘，一杯牦牛奶，不仅承载着高原牧民的生计，也见证着中国特色产业发展的实践。从帮助数十万农牧民稳定增收到产品远销欧美和中东市场，甘肃华羚乳品股份有限公司的发展故事正在吸引越来越多国际关注。日前，哈萨克国际通讯社记者在参加中国甘肃省举办的“圣境甘南·心灵之旅”第二届（2026）甘南文旅全球媒体活动期间，走进企业实地探访，并了解到该公司正研究开拓哈萨克斯坦市场的可能性。

位于甘肃省甘南藏族自治州的华羚公司，依托青藏高原丰富的牦牛资源，打造出集原料收购、产品加工、科研创新和国际销售于一体的完整产业链。如今，其牦牛乳产品已出口欧洲、美国及中东等多个国家和地区，而哈萨克斯坦有望成为企业未来重点布局的新市场。

一家企业带动数十万农牧民增收

海拔3000多米的高原环境，并没有阻碍企业的发展，反而孕育出一条具有鲜明高原特色的产业链。

Фото: Gansu Hualing компаниясы

华羚公司总经理马自学介绍，公司成立之初便肩负着帮助当地群众脱贫增收的使命。

“企业最初就是作为国家扶贫项目建立的，核心目标是提高牧民收入。创业初期，我们收购牦牛奶的价格仅为每公斤1.2元人民币，如今已经提高到66元，当地原奶价格约增长了55倍。”

经过30多年的发展，公司已建立起覆盖原料采购、合作社组织、生产加工及市场销售的完整体系。目前，公司与14.7万户农牧民建立合作关系，为约67万人提供了稳定收入来源，并带动5万余人在家门口实现就业。

这一模式也获得国际社会认可。联合国粮食及农业组织（FAO）将华羚的发展模式列为全球减贫优秀案例之一。

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根据企业介绍，参与合作计划的农牧户每年可获得8%的收益保障。在中国五个藏族自治地区，当地牧民平均收入中约42%来自向华羚出售牦牛奶等原料。

高原生态孕育高品质牦牛乳

近年来，牦牛乳正逐渐成为国际市场备受关注的天然乳制品。

华羚公司技术中心主任孙力介绍，牦牛奶在营养价值方面具有明显优势。

“牦牛奶富含蛋白质和乳固体，同时含有较高比例的不饱和脂肪酸以及能够增强人体免疫力的免疫球蛋白，而这些成分在普通牛奶中的含量较低，甚至几乎不存在。”

Фото: Gansu Hualing компаниясы

除了营养价值，高原天然生态环境也是牦牛乳的重要优势。

孙力表示，牦牛常年生活在天然牧场，以天然牧草为食，不依赖人工饲料，因此乳品中几乎不存在化肥、农药等化学残留，食品安全水平较高。

目前，华羚已开发出50余种牦牛乳产品，包括奶粉、酪蛋白以及婴幼儿配方食品原料等，所有产品均已通过国际质量认证。

Фото: Gansu Hualing компаниясы

与哈萨克斯坦合作已有基础

事实上，华羚与哈萨克斯坦之间早已建立起合作联系。

孙力告诉哈萨克国际通讯社记者，每年都会有来自哈萨克斯坦的畜牧业专家和科研人员来到企业开展交流。

“每年都有哈萨克斯坦从事畜牧业研究的教授和科研人员来到这里，参加学术会议，并开展联合科研项目。”

Фото: Gansu Hualing компаниясы

除了科研合作，企业目前还从哈萨克斯坦进口乳脂（黄油原料），并通过位于中国新疆的生产基地进行加工。

在此基础上，公司正进一步研究向哈萨克斯坦出口牦牛乳产品的可行性。

“目前我们的产品尚未出口到哈萨克斯坦，但公司一直在研究这一可能性。我们制定了国际市场拓展战略，因此未来进入哈萨克斯坦市场完全有可能。目前，我们从蒙古国和哈萨克斯坦进口乳脂原料，全部通过位于新疆的工厂进行加工生产。”

Фото: Gansu Hualing компаниясы

三十余年深耕高原产业

成立于1994年的华羚公司，现已成长为中国牦牛乳加工行业的重要企业之一。

30多年来，公司累计投入150亿元人民币用于高原地区原料采购，建立起覆盖甘肃、青海、四川、西藏自治区及云南等涉藏地区的原料供应网络。

企业数据显示，目前已有14.5万户农牧户、超过73万人因此实现持续稳定增收。

Фото: Gansu Hualing компаниясы

与此同时，华羚探索形成的发展模式还被纳入中国部分高校教学案例，被认为是在推动现代农业发展、生态环境保护和改善民生之间实现协调发展的典型实践。

哈萨克斯坦市场值得期待

近年来，随着消费者对天然、有机、高品质乳制品需求不断增长，高原特色乳制品正迎来更加广阔的发展空间。

Фото: Gansu Hualing компаниясы

如果华羚未来顺利进入哈萨克斯坦市场，当地消费者不仅有望品尝到来自中国高原的牦牛乳产品，也将进一步了解中国在高原生态畜牧业、特色农产品品牌建设以及乡村产业发展方面积累的经验。

对于同样拥有广阔草原和发达畜牧业的哈萨克斯坦而言，华羚将生态保护、产业发展和农牧民增收有机结合的发展模式，也为双方未来在畜牧业、乳制品加工和科研创新等领域深化合作提供了新的可能。

Фото: Gansu Hualing компаниясы

值得一提的是，此前哈通社记者介绍了甘肃省甘南藏族自治州在文旅方面的发展情况和其对哈萨克斯坦相关产业的借鉴意义。