中国高校哈萨克斯坦校友在阿斯塔纳举行交流活动

据科学和高等教育部新闻处消息，来自北京、上海、西安等中国教育中心城市的近150名哈萨克斯坦毕业生参加了活动。如今，越来越多中国高校毕业生活跃在哈萨克斯坦国家机关、国际组织、教育科研机构、外交、商业及媒体等领域，为哈中各领域合作发挥着积极作用。

活动由中国驻哈萨克斯坦大使馆和哈萨克斯坦留华毕业生协会共同组织。

哈萨克斯坦共和国科学和高等教育部副部长古勒扎特·阔本诺娃、中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖、科学和高等教育部国际项目中心副主任凯萨尔·叶尔肯巴耶夫，以及哈萨克斯坦国家机关、高等教育机构和专家界代表出席活动。

扩大高等教育和科学领域国际合作一直是哈萨克斯坦国家政策的重要方向之一。按照国家元首的相关部署，哈萨克斯坦继续推进引进和设立外国知名高校分校的工作。目前，全国已有33所外国高校分校投入运营。

Фото: gov.kz

正在实施的项目包括位于阿斯塔纳的北京语言和文化大学分校。该校设有汉语水平考试（HSK）考点，为学习者参加考试提供便利，同时也为学生参与双学位教育项目创造了条件。

与此同时，两国高校之间的双向学术合作也在不断深化。今年，各方就依托中国苏州大学设立阿尔·法拉比哈萨克国立大学分校达成协议。

交流期间，与会各方高度评价中国高校毕业生在加强哈中两国人文和经贸联系方面发挥的作用。许多毕业生积极参与两国合作项目，推动经贸联系和文化交流，并参与公共外交等工作，为增进两国人民之间的了解和友谊发挥了积极作用。

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活动期间，与会代表还围绕扩大哈萨克斯坦高校汉语教学规模、支持通过“博拉沙克”国际奖学金和中国政府奖学金赴华学习的哈萨克斯坦学生，以及进一步完善校友协会之间的交流合作机制等议题进行了讨论。

目前，已有数千名哈萨克斯坦公民在中国高校学习。两国教育领域合作正通过政府间协议、奖学金项目、高校直接合作、设立海外分校以及联合培养项目等多种形式不断推进。

此次活动为在中国高校毕业的哈萨克斯坦校友、在华留学生以及教育界代表提供了交流平台，有助于进一步加强专业和人文领域联系。建立与校友群体的常态化交流机制，也将为拓展学术和专家交流、推动教育和科技领域新的合作倡议提供支持。

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据此前报道，萨特巴耶夫大学将在哈萨克斯坦境内建立首个实践教学中心——“班·墨学院”。学院将借鉴中国职业技术教育模式开展工程技术人员培训，学生将在这里学习现代工业技术，并掌握各类工业生产设备的实际操作技能。