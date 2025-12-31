中国新疆利华公司计划将对哈萨克斯坦的投资增加至6亿美元

会谈中，双方讨论了在突厥斯坦州创建棉纺织产业集群投资项目的最新进展情况及其扩展计划。该项目旨在打造一个完整的产业链，整合多达10个生产设施，涵盖棉花种植和初级加工、纱线和纺织品生产、滴灌系统及相关材料等。

最初，该项目的投资额估计为 4.5 亿美元，但在会议期间，由于生产计划的扩大和产能的提升，确认了将总投资额增加到 6 亿美元的意图。

目前，在项目框架下，图兰经济特区内已建成一座PVC管材生产厂并投入运营；纺纱厂的设备安装工作接近尾声；两座棉花加工厂已投入运营；滴灌带生产设备正在安装中。所有设施预计将于2026年第一季度全面投产。该产业集群的建设将创造超过4000个就业岗位，并在该地区形成一个高度本地化的稳定产业基地。

副外长强调了“新疆利华”项目对国家制造业发展和“哈萨克斯坦制造”品牌产品推广的重要性。

- 除了吸引投资外，对我们来说，在国内构建完整的高附加值生产链至关重要。此类大型项目将为生产具有竞争力的‘哈萨克斯坦制造’品牌产品奠定基础，增强出口潜力，并促进区域发展。国家致力于所有设施的及时投产，并将为投资者提供必要的支持。-他说。

新疆利华公司总经理徐杰指出，投资额的增加反映了投资者在哈萨克斯坦的长期发展意图。他表示，公司将哈萨克斯坦视为发展具有出口潜力的生产的关键平台，因此决定扩大项目规模，并将总投资额增加至6亿美元。

会后，双方确认有意进一步扩大与哈萨克斯坦投资公司的合作，目标是在行业政府机构的支持下，同步启动生产能力，并在既定期限内有效实施该项目。

