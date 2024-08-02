中国西北工业大学哈萨克斯坦分校开始招收硕士研究生

据科学和高等教育部新闻处透露，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫去年访华期间，两国签署了关于在哈萨克斯坦开设中国西北工业大学分校的协议。同年10月12日，西工大哈萨克斯坦分校在哈国大正式揭牌。

西工大哈萨克斯坦分校还设有先进的5G/5.5G技术实验室，旨在培养通讯系统领域的顶尖专业人才，推动技术发展，提升网络速度，并为未来的6G网络部署奠定基础。

此外，今年7月，哈国大与西工大签署了联合开展微型卫星科研的协议，为两校在太空探索领域的合作翻开了新的篇章。该项目将为培养专业人才和共同研制卫星开辟新的道路。

根据学制安排，西工大哈萨克斯坦分校的硕士研究生将在第一年于哈萨克斯坦学习，第二年则在中国继续深造。毕业生将获得哈国大与西工大的双重学位，这将为他们在国际科技公司就业提供显著优势。随着越来越多的中国科技企业在哈萨克斯坦设立分支机构，持有双学位的毕业生在华为、中兴等大型企业中将更具竞争力。

【编译：阿遥】