中国粮食交易平台哈国分站启动 首批200吨亚麻籽试点交易落地

该在线平台的启用，标志着哈粮集团与中方合作伙伴自去年以来持续展开的、关于构建农产品贸易联合数字协作机制的谈判取得了实质性进展。

在上周中国国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫访问哈萨克斯坦期间，哈粮集团与中国国家粮食和物资储备局所属国家粮食交易中心签署了合作协议。该文件进一步明确了双方致力于共同推动哈萨克斯坦与中国之间谷物及油料作物数字化贸易发展的意愿。

哈粮集团驻北京代表处表示，本次试点交易旨在为哈方用户测试服务功能，以便及时发现并解决平台运行中的技术性问题。

平台初期主要覆盖谷物及油料作物贸易，包括葵花籽、油菜籽、亚麻籽及大豆等。未来，随着进口方需求变化及哈萨克斯坦供应商出口能力的提升，平台交易品种有望进一步增加。

在交易模式方面，该平台支持包括公开拍卖、协议交易及固定价格销售等多种协作机制。为确保合约履行，平台设置了保证金制度，并鼓励参与各方通过平台直接完成资金结算。

据了解，中国粮食交易平台已稳定运行超过20年，涵盖了中国国内5万多家农业企业。哈萨克斯坦企业的接入，将为提升哈国农产品出口水平创造有利条件，并有效落实国家元首关于加快农工综合体领域数字化发展的指示精神。