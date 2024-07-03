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09:50, 03 七月份 2024 | GMT +6
直播：中国国家主席习近平抵达总统府进行国事访问
Photo credit: Kazinform
哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府迎接中华人民共和国国家主席习近平的到访。
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编译
Ильзат Сафаргалиев
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