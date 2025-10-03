中亚—韩国友好日：哈萨克斯坦传统服饰惊艳登场

此次活动由中亚—韩国友好协会协办。友好协会主席李玉龙（音译）、亚洲文化中心主席金相旭（音译）、中亚国家外交官、商界代表及创意团体出席了庆典。

哈萨克斯坦驻韩国大使努尔哈里·阿热斯坦诺夫在致辞中指出，中亚与韩国之间的文化联系正在不断深化。他强调，艺术、音乐和创意产业领域的联合项目正在为两国友谊注入新的动力。

Фото: СІМ

大使还介绍了哈萨克斯坦总统2025年度国情咨文的主要内容，特别提及设立人工智能与数字发展部的倡议，以及推动先进技术融入创意产业的计划。他强调了“阿拉套城”（Alatau City）项目的重要性，指出该项目将在今年在韩国亮相，并将在智能城市建设、绿色倡议和旅游发展方面发挥积极作用。阿热斯坦诺夫同时回顾了托卡耶夫总统与韩国总统李在明于2025年7月的电话会谈，双方一致同意继续推进全面合作，重点聚焦贸易和投资。

Фото: СІМ

李玉龙则表示，中亚国家丰富的文化、独特的传统和多彩的音乐在韩国受到热烈欢迎，并有助于加深两地人民的理解与友谊。

在展示环节，来自哈萨克斯坦“Tarbiya”品牌的民族服饰系列亮相舞台。该系列巧妙融合了传统元素与现代美学，给韩国观众留下了深刻印象，并赢得了高度评价。

此次展示不仅成为文化交流的生动范例，也为中亚与韩国之间的合作与友谊增添了新的内涵。

【编译：阿遥】