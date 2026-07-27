巴基斯坦、中国和法国军官在哈萨克斯坦完成军事培训

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国立国防大学日前举行毕业典礼，向哈萨克斯坦及外国军官颁发毕业证书。

据哈萨克斯坦国防部消息，共有50余名军官顺利完成学业，专业涵盖军事医学、政治工作、网络安全和体育等领域。此外，武装力量总参谋部学院系的4名外国学员也获得毕业证书，分别来自巴基斯坦、中国和法国。

毕业典礼上，哈萨克斯坦国防部、国立国防大学领导，以及巴基斯坦、中国和法国外交机构和武官处代表、教师代表及毕业生家属共同出席活动。

Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦国防部副部长、少将阿斯卡尔·穆斯塔别科夫向毕业军官表示祝贺。他指出，当今时代对军事指挥人员提出了更高要求，不仅需要具备扎实的专业能力，还要能够迅速作出决策，并勇于承担相应责任。

他说：“毕业并不是职业发展的终点，而是军旅生涯迈向更加重要、更加负责新阶段的开始。”

阿斯卡尔·穆斯塔别科夫还表示，国立国防大学培养外国军官是哈萨克斯坦国际军事合作的重要组成部分，有助于增进各国武装力量之间的互信，深化伙伴关系。

外国毕业生代表、法国军官雷米·瓦莱少校在致辞中对国立国防大学领导和教师团队提供的高水平培养表示感谢。他表示，在哈萨克斯坦学习的经历不仅提升了自己的专业能力，也成为人生中一段宝贵的经历。

Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

毕业典礼最后举行了毕业证书颁发仪式，全体毕业生与哈萨克斯坦国防部领导及外国嘉宾共同合影留念。