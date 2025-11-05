华盛顿“中亚—美国”峰会：重塑欧亚大陆地缘格局的重要一环

大国为何关注中亚

“中亚—美国”峰会的特殊意义，首先在于中亚独特的地缘位置。当前，欧亚大陆正在经历多重复杂的地缘变化：美俄关系在缓和与紧张之间摇摆，美中经贸摩擦虽有所缓解，但仍存不确定性，中东局势依旧牵动全球。所有这些进程，都对欧亚地区的政治与经济格局产生直接影响。

在这样的背景下，世界主要国家对中亚的兴趣愈发浓厚。中亚不仅是欧亚大陆的中心地带，更是新兴跨境运输走廊的重要枢纽。随着“一带一路”倡议、“中间走廊”和“南北走廊”等项目推进，中亚的区位优势被进一步凸显。

对各方而言，中亚不仅拥有潜在的经济增长空间，也在全球供应链重组与贸易多元化中扮演越来越重要的角色。正因如此，围绕该地区的地缘竞争与合作正在同步加剧。

交通走廊：欧亚大陆互联互通的关键

自苏联解体以来，中亚一度被视为地缘孤岛。然而如今，连接亚欧大陆的陆上走廊正让这一地区重新焕发生机。无论是经阿富汗通往南亚的跨国铁路与天然气管道，还是连接中国、俄罗斯与欧洲的多条陆上运输线，都在推动区域经济新格局的形成。

中国、俄罗斯、欧盟以及南亚国家均在积极参与这一进程。专家认为，如果全球化在贸易保护主义影响下陷入低潮，欧亚大陆内部贸易有望成为维系全球经济联系的重要力量。而中亚正处于这一变化的中心位置，逐渐成为连接中国与欧洲、俄罗斯与南亚之间的重要纽带。

C5+1：区域合作的新模式

“中亚—美国”机制的出现，与中亚国家间关系的成熟密切相关。过去十年来，五国在共同利益基础上不断加强协调，并在众多区域议题上形成共识。这为C5+1机制奠定了基础。

该机制于2015年首次以外长磋商形式启动，如今已升级为国家元首层级会晤。其核心意义在于，中亚国家开始以统一的区域姿态与外部世界对话，而非仅依靠双边外交渠道。这标志着中亚地区政治互信的增强，也反映出区域合作进入新阶段。

虽然C5+1并非具有约束力的联盟，但它体现了中亚国家基于共同利益的务实合作。各国仍保持独立的外交政策，同时在交通、能源、经济安全等关键领域协调立场。

其中，哈萨克斯坦的作用尤为突出。作为区域最大的经济体，哈萨克斯坦不仅在基础设施建设中投入巨大，也在国际外交舞台上展现出积极的协调作用。特别是托卡耶夫总统长期从事外交事务、熟悉多边机制的经验，使哈萨克斯坦在推动C5+1合作中扮演着关键角色。

多向平衡：中亚的战略选择

自苏联解体以来，中亚始终是大国博弈的焦点。中国、俄罗斯、美国以及欧盟、印度、伊朗、土耳其、海湾国家等都在此布局。面对复杂的国际环境，中亚国家普遍坚持“多向平衡”的外交路线，在维护主权与发展利益之间寻求平衡。

如今，C5+1机制可视为这种多向政策的新阶段表达。大国参与这一机制，事实上意味着对中亚地区多向外交原则的认可。

2025年，中亚与多个伙伴机制频繁互动：10月9日杜尚别举行了第二届“中亚+俄罗斯”峰会，6月17日阿斯塔纳举办了第二届“中亚+中国”峰会，4月初萨马尔罕举行了“中亚+欧洲”峰会。这些会议共同构成了中亚外交版图的新格局。

华盛顿峰会的地缘意义

即将召开的华盛顿峰会，由美国总统特朗普主持，再次引发全球关注。分析人士认为，此次会议不仅象征着美国重返中亚地缘议题核心，也展示了其对欧亚事务的持续兴趣。尽管自2021年美军撤出阿富汗后，外界一度认为美国已“离开”中亚，但事实证明，美国仍将该地区视为战略重点。

本次峰会紧随特朗普总统访问韩国及与中国国家主席习近平会晤之后举行，显示出美方在全球事务中寻求平衡与协调的意愿。美国在对华关系中释放缓和信号，也为其与中亚国家合作创造了更稳定的外部环境。

对于中亚五国而言，华盛顿峰会是进一步巩固区域一体化成果、推动交通走廊与互联互通合作的重要契机。它与阿斯塔纳、杜尚别、萨马尔罕和西安等城市举办的历次峰会一道，共同印证了中亚在新地缘政治与地缘经济格局中的地位不断提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】