首批中国制造机车运抵哈萨克斯坦投入运营

根据哈萨克斯坦“KTZ货运公司”与中国机车制造企业——中车大连机车车辆公司（CRRC Dalian）及中车资阳机车公司（CRRC Ziyang）签署的合同，总供货规模为200台认证机车，其中包括100台干线货运机车和100台调车用内燃机车。

这些机车已通过认证试验，并获得符合关税同盟技术法规TR TS 001/2011《铁路机车车辆安全要求》的合格证书。除用于多斯特克—莫因特—多斯特克线路外，部分机车还将分配至阿克莫拉州、巴甫洛达尔州及卡拉干达州的铁路分局，用于调车作业。

此次采购采用了国际上常用的生产商参与融资的模式，并得到国家级出口信贷机构的支持。融资总额为1.8亿元人民币（约合2518万美元），由中国国家开发银行提供贷款、中国信保（Sinosure）承保，并以人民币计价。交易条件包括长期贷款、宽限期及具有竞争力的利率。

未来，有望在阿拉木图州建设机车组装厂，生产混合动力调车机车。此外，还将考虑生产轨道客车及铁路基础设施维修所需的其他设备。

【编译：达娜】