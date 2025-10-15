中国智库专家评价哈萨克斯坦 ：在复杂国际环境中展现出独立而灵活的外交节奏

李永全指出，在当前大国关系高度紧张的环境下各方都希望在这一变化过程中争取对自身有利的发展空间。

- 美国坚持“自身优先”的立场，而中国则强调应在合作中获得尊重与对等地位。 - 他说。

在提及哈萨克斯坦时，李永全认为，哈萨克斯坦并未选择在大国竞争中站队，而是试图通过开放和沟通形成独立的外交节奏。

- 哈萨克斯坦在处理复杂关系问题时展现出一种稳健而灵活的方式。这种方式使其能够与多方保持沟通渠道，并在多边平台上提出具有自主性的政策立场。-他说。

李永全特别提到，托卡耶夫总统提出的多元外交理念在当前形势下体现出务实价值，有助于为地区制造“缓冲区式”的外交空间。

他还指出，哈萨克斯坦不仅在能源与基础设施合作中保持稳定推进节奏，在绿色经济、人工智能和社会改革方面也释放出积极信号，体现出通过现代化路径提升国家战略主动性的意愿。

就中国与哈萨克斯坦合作前景，李永全表示，基础设施联通仍是重要基础，但合作内容正在逐步拓展至数字化治理、绿色转型和区域协调能力建设等方向。

- 哈萨克斯坦在“中间走廊”等项目中形成了实际影响力，其作为“沟通型国家”的角色正在被外界更加清晰地认知。-他说

值得一提的是，第二届阿斯塔纳智库论坛（Astana Think Tank 2025）于10月15日在首都举行。作为阿斯塔纳国际论坛（AIF）系列活动之一，本届智库论坛由哈萨克斯坦总统直属战略研究所（KazISS）主办，吸引了来自20个国家的近40位国际专家及智库领袖。论坛通过9场专题会议，聚焦大国竞争下的多边合作、安全架构转型、核裁军、中亚地缘政治角色、贸易运输走廊发展、人工智能伦理及气候变化等议题。

【编译：达娜】