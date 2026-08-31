吉尔吉斯斯坦隆重庆祝国家独立35周年

每年的8月31日，吉尔吉斯斯坦都会迎来最重要的国家节日——独立日。1991年的这一天，吉尔吉斯共和国最高苏维埃召开非常会议，在苏联各加盟共和国中率先通过了《吉尔吉斯共和国国家独立宣言》。这一具有历史意义的法案正式宣布吉尔吉斯斯坦成为一个独立、主权和民主国家。

在庆祝独立35周年的致辞中，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫回顾了国家现阶段取得的发展成就，并深情回望了国家发展历程中的重要节点以及对外交流的重要阶段。他特别指出，独立是历经数百年风雨和严峻考验的先辈留给后人的无价遗产。

扎帕罗夫特别提及并肯定了当年通过《国家独立宣言》的“传奇议会”所作出的历史贡献。

他表示，吉尔吉斯斯坦由此迈入了新的生活阶段，并选择了新的发展道路。吉尔吉斯斯坦人民始终保持着热情好客、开放包容的优良品质，国家经济也在持续发展、不断增强。他同时指出，吉尔吉斯斯坦赢得了100多个国家的信任，并成功当选联合国安理会非常任理事国，这也是国家外交领域取得的重要成就。

值得一提的是，此次独立35周年庆典恰逢上海合作组织成立25周年历史性峰会以及第六届世界游牧民族运动会正式开幕。

“国家的力量，根植于其公民所拥有的智力潜能与道德纯洁性。我们应当延续自己的历史道路，守护并巩固民族文化之根，无论身处何种行业、从事何种工作，都要展现出较高的文化素养，并以此不断巩固国家根基。我们应当通过每一个实际行动、诚实劳动、对知识的不懈追求以及团结一心来践行这一使命。我们没有其他家园，吉尔吉斯斯坦是我们唯一的希望，是我们永远的福地！”扎帕罗夫在贺词中强调。

据此前报道，中国国家主席习近平对吉尔吉斯斯坦进行国事访问期间，与吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫共同签署一系列重要文件，双方将在交通物流、投资、农业、数字化及人文等领域进一步深化合作。