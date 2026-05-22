中国评级机构给予哈萨克斯坦“AAA”主权信用评级

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据国家经济部新闻处消息，中国权威评级机构——联合资信评估股份有限公司（China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.）日前授予哈萨克斯坦最高等级“AAA”主权信用评级，评级展望为“稳定”。

消息称，在哈萨克斯坦计划面向中国市场发行政府债务工具的背景下，联合资信评估股份有限公司对哈萨克斯坦及其拟发行的政府债券给予了“AAA”长期信用评级。

该机构在评级报告中指出，哈萨克斯坦当前宏观经济政策目标清晰，重点致力于保障经济可持续增长、有效控制通胀水平，并持续推动国民经济多元化发展。

报告认为，哈萨克斯坦正在稳步推进一系列前瞻性改革措施，这些改革显著提升了国家治理体系的整体效率与管理能力。

在分析哈萨克斯坦经济优势时，联合资信特别提到了多个关键方向，包括实施新的投资政策、减少国家对经济的直接干预、不断壮大中小企业群体，以及持续加大对农工综合体和基础设施建设的投入力度。

与此同时，分析师还重点关注了哈萨克斯坦相对较低的政府债务水平，以及较强的外债偿付能力。

值得一提的是，“AAA”是信用评级体系中的最高等级，意味着获此评级的国家具备极强的债务履约能力，同时在面对复杂外部经济环境和潜在风险时，也拥有较高的稳定性与抗风险能力。