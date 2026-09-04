中国专家：中间走廊、人工智能和青年交流将为哈中合作注入新动力

孙芳指出，托卡耶夫总统在采访中特别提到的跨里海国际运输路线，是连接中国与欧洲的重要交通通道，并对沿线国家工业发展具有带动作用。

她表示，目前哈萨克斯坦和中国已围绕提升跨里海国际运输路线竞争力开展务实合作。未来双方在这一领域仍有较大合作空间，其中提高跨境运输效率将成为重要方向。这不仅符合两国经济利益，也有助于推动亚欧运输物流体系进一步转型升级。

孙芳还注意到，托卡耶夫总统在采访中提及中国在人工智能、机器人、新能源等前沿领域的发展优势，并强调哈萨克斯坦正在加快推进数字化转型。

她表示，中国国家主席习近平曾指出，中方愿同哈方分享数字经济和人工智能领域技术，助力哈萨克斯坦数字化进程。这说明两国在人工智能领域的发展战略具有较高契合度，也为进一步合作创造了新机遇。

孙芳认为，科技合作正在成为新阶段哈中双边关系中最具潜力的方向之一。

在人文交流方面，孙芳表示，目前有数以万计的哈萨克斯坦学生在中国高校学习，与此同时，中国青年赴哈萨克斯坦学习的兴趣也在逐年增加。

她介绍，北京外国语大学目前有多名哈萨克斯坦留学生，并面向中国本科生开设哈萨克语专业，今年已完成第三届招生。学生不仅学习哈萨克语，还系统了解哈萨克斯坦历史和文化，并有机会前往合作院校阿里-法拉比哈萨克国立大学进行交流学习。

孙芳表示，两国青年之间日益密切的联系正在进一步夯实双边关系的社会基础，有助于增进两国人民之间的相互理解，并为哈中永久全面战略伙伴关系持续发展注入新的活力。