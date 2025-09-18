中国专家高度评价托卡耶夫总统改革战略 强调对接“一带一路”潜力

中国多家顶尖智库和高校的专家参加了此次会议，包括全球化智库（CCG）、国务院发展研究中心、中国现代国际关系研究院、中国社会科学院、中国国际贸易促进委员会研究院、以及清华大学、南开大学、中国人民大学和天津外国语大学的智库机构。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在发言中详细介绍了国情咨文的内容，并强调托卡耶夫总统提出了哈萨克斯坦大规模数字化转型并将在三年内将其建设为完全数字化国家的战略任务。

中国专家在发言中积极评价了哈萨克斯坦正在推进的改革。全球化智库（CCG）理事长王辉耀指出：

—在国际局势动荡的背景下，哈萨克斯坦总统做出了对国家经济进行数字化转型的及时决策，这将进一步巩固哈萨克斯坦作为连接东西、贯通南北国家的国际地位和重要性。

国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全则表示：

—哈萨克斯坦总统在今年的国情咨文中提出了具体措施，这些措施旨在推动国家经济和政治体制转型。所述内容将进一步巩固国家根基，并为对接《哈萨克斯坦国家发展规划》与中国“一带一路”倡议的进程注入动力。

圆桌会议的与会者特别关注了双边合作问题，包括投资、原子能、农业、哈萨克斯坦过境运输潜力以及该国数字化和政治转型等领域的协作。会议强调，国情咨文中提出的诸多倡议为扩大哈中合作开启了新的机遇。

会议结束时，与会各方表示愿继续就哈萨克斯坦发展的现实问题及深化双边合作开展专家对话。

Фото: 驻华大使馆

【来源：哈萨克斯坦驻华大使馆】