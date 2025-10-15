中国专家：恢复国际信任需对话与协调

他指出，冷战结束后世界进入了约三十年的单极阶段，而这一格局正在发生变化。他说，单极结构的形成与全球化扩张、科技进步、中国市场开放以及苏联解体密切相关。

李永全提到，当前世界呈现出多力量并行的状态，但缺乏有效的协同方式。

在谈到当下的全球挑战时，他指出，气候变化、恐怖主义、区域冲突等问题需要合作应对，但现实中大国仍然陷于关税战和制裁对抗之中，这削弱了国际合作的基础。

他提到，全球南方国家正在寻求一种能够考虑所有国家利益的世界秩序，多方力量的参与使全球格局不再由单一力量主导。

“中等国家已经意识到自己在全球进程中的作用。未来的发展将不是回到单一主导模式，而是进入一个需要协调与对话的阶段。 ”他说

值得一提的是，作为阿斯塔纳国际论坛（AIF）系列活动之一，本届智库论坛由哈萨克斯坦总统直属战略研究所（KazISS）主办，吸引了来自20个国家的近40位国际专家及智库领袖。论坛通过9场专题会议，聚焦大国竞争下的多边合作、安全架构转型、核裁军、中亚地缘政治角色、贸易运输走廊发展、人工智能伦理及气候变化等议题。

李永全的演讲为论坛增添了全球视角，强调对话与协作在应对多极化挑战中的关键作用。阿斯塔纳智库论坛正通过搭建开放对话平台，为全球信任的重塑和合作机制的创新贡献智慧，彰显哈萨克斯坦作为“中等强国”在国际事务中的积极担当。

【编译：木合塔尔·木拉提】