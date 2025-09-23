中亚国家议会论坛在比什凯克召开 阿什姆巴耶夫提出合作重点方向

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫、吉尔吉斯斯坦议会（最高会议）议长努尔兰别克·图尔贡别克乌鲁、塔吉克斯坦议会上院议长鲁斯塔姆·埃莫马利、乌兹别克斯坦最高会议参议院（议会上院）主席坦齐拉·纳尔巴耶娃，以及土库曼斯坦驻吉大使努雷·戈利耶夫等出席会议。

在讲话中，阿什姆巴耶夫指出，本次论坛的举办不仅象征着中亚国家议会联系的进一步巩固，也体现了对历史、兄弟情谊和共同未来愿景的尊重。他强调，议会合作能够在多个关键领域推动已启动倡议的落实。

阿什姆巴耶夫引用哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2024年发表的《中亚的文艺复兴》一文中的观点称：“未来十年将对本地区发展具有决定性意义，而能否把握住这一历史机遇，完全取决于我们自身。”他指出，中亚各国议会的共同努力正是为了实现这一目标。

他特别强调了三大重点方向：

立法支持经贸合作：进一步完善法律基础，促进区域贸易与经济往来；

数字化与人工智能立法协同：确保各国法律框架趋同，避免差异化，推动AI和数字经济发展。阿什姆巴耶夫指出，乌兹别克斯坦议会正在审议人工智能法案，吉尔吉斯斯坦已通过《数字法典》，哈萨克斯坦也在编制《数字法典》，并新设立了人工智能与数字发展部；

生态与水能合作：议会需推动在生态保护和水资源利用方面加强立法协同。他特别提到托卡耶夫总统提出的“水塔伙伴关系”倡议，旨在通过整合全球科研力量加强冰川科学研究与保护。

阿什姆巴耶夫指出，当前区域内已在积极推进生态议程，联合国大会宣布的“冰冻圈科学行动十年”亦为中亚各国合作提供了契机。在此背景下，各国应在立法层面同步水资源、能源与环境保护相关政策。

论坛与会者一致认为，议会间合作对中亚地区未来发展方向与战略规划具有重要意义，并重申将继续致力于推动合作机制落地，确保各项达成的共识得到切实落实。

【编译：达娜】