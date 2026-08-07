中亚国家将制定锡尔河流域水资源自动化核算系统计划

出席此次会议的有哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫、塔吉克斯坦能源和水资源部长达列尔·朱马、土库曼斯坦国家水利委员会主席杜尔德·根吉耶夫、乌兹别克斯坦水利部部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫，以及突厥斯坦州州长努拉尔汗·阔谢罗夫和哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使耶拉勒·托赫詹诺夫。

与会各方审议了2026年植被生长期锡尔河和阿姆河流域水库运行模式及水资源分配限额。同时，会议讨论了制定锡尔河流域水资源自动化核算系统实施计划的方案。与会代表批准了相关文件的编制工作，并计划于今年9月前就此成立专门工作组。

各国水利部门负责人还审议了与世界银行合作实施的中亚国家水资源高效利用区域合作赠款项目的进展情况。此外，会议还讨论了落实拯救咸海国际基金会创始国元首理事会会议决议所提出相关任务的问题。

值得一提的是，得益于跨国水利协调委员会的协调工作，今年沙尔达拉水库获得了稳定的来水。自2026年4月1日以来，水库累计来水量约为30亿立方米，高于去年同期及多年同期平均水平。预计在植被生长期结束前，水库来水仍将持续。目前，锡尔河流域水资源形势总体稳定，农业用水按照正常模式得到保障。

据悉，中亚跨国水利协调委员会第95次会议将在土库曼斯坦举行。

据此前报道，近日，努尔詹·努尔吉格托夫会见亚洲开发银行副行长法蒂玛·亚斯明，双方就联合项目实施进展及未来合作前景进行了讨论。