中国佛教界代表：宗教间的和合与合作是通向和平的道路

静波法师首先向主办方和与会代表表达了诚挚谢意。他指出，哈萨克斯坦地处东西方文明交汇之地，自古以来便是丝绸之路的重要节点。今天，哈萨克斯坦不仅展现出多元文明交融的独特价值，更通过“一带一路”等平台，成为文化交流的重要纽带。

- 世界各宗教的理想与追求在根本上是一致的，那就是关爱生命与追求和平。 - 静波法师说。

静波法师在讲话中引用了佛教“因缘和合”的思想，并提及基督教“爱人如己”、伊斯兰教的宽容仁爱、道教的“道法自然”，强调这些理念共同构成了宗教对话与合作的基础。

他表示，本次大会搭建了思想交流的平台。

- 通过深入交流，我们不仅能够碰撞思想，更能将对话转化为推动发展的力量，为世界和平贡献智慧，为文明互动注入动力。 - 他说。

在谈到未来合作时，静波法师提出，宗教界应以“和合”精神深化对话，推动建立宗教领袖定期交流机制，并围绕青少年价值观塑造、家庭伦理建设等议题分享经验。他还强调，宗教文化应走进现实生活，帮助社会化解矛盾、应对挑战。

- 面对全球变暖、饥饿、冲突等超越国界的挑战，宗教界应把善念转化为行动，回应时代的呼唤。更要以信念引领青年，使和平事业代代相传。 - 静波法师说。

最后，静波法师祝愿第八次世界与传统宗教领袖大会取得圆满成功，并表示中国佛教愿与世界各宗教携手合作，共同建设面向和平与幸福的未来。

据悉，2025年9月17日至18日，阿斯塔纳将迎来第八次世界与传统宗教领袖大会。大会将汇聚来自全球的宗教界与社会领域代表。

【编译：木合塔尔·木拉提】